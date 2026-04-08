IPL टिकट घोटाला: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फर्जीवाड़े का खुलासा, सुरक्षा पर उठे सवाल

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रीमियम टिकटों की कॉपी कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें डीडीसीए के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत का आरोप है। इस घोटाले में टिकटों की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर कई लोगों को स्टेडियम में एंट्री दी गई, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। डीडीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है।

लोकेश शर्मा, जागरण नई दिल्ली । IPL Ticket Scam: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रीमियम टिकटों की बड़े पैमाने पर कॉपी कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले ने न सिर्फ क्रिकेट प्रशासन बल्कि स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के डायरेक्टर आनंद वर्मा ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और इसे संगठित आपराधिक साजिश बताया है। शिकायत के मुताबिक, चार अप्रैल 2026 को खेल े गए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस

आईपीएल मैच के दौरान वर्मा के पास मौजूद आधिकारिक कॉम्प्लिमेंट्री प्रीमियम टिकट पहले ही स्कैन हो चुके थे। आरोप है कि इन्हीं टिकटों की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर अज्ञात लोगों को स्टेडियम में एंट्री दे दी गई। जब वर्मा अपने मेहमानों के साथ पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, जिससे पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। वर्मा का कहना है कि यह सिर्फ टिकट कॉपी का मामला नहीं, बल्कि डीडीसीए के कुछ कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से चल रहा संगठित रैकेट है। असली टिकटों को पहले स्कैन कर उनकी नकली प्रतियां तैयार की जा रही हैं, जिससे एक ही टिकट पर कई लोगों की एंट्री कराई जा रही है। इससे डीडीसीए को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और दर्शकों से लाखों रुपये की ठगी भी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी यह मामला बेहद गंभीर है। बिना वैध सत्यापन के लोगों की एंट्री से खिलाड़ियों, वीआईपी मेहमानों और आम दर्शकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में स्टेडियम की सुरक्षा प्रणाली और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठना लाजिमी है। डीडीसीए के एक अन्य डायरेक्टर नवदीप मल्होत्रा के परिवार के साथ भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां उनके टिकट पहले से स्कैन पाए गए। इस पर उन्होंने भी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी ने टिकट हेरफेर के आरोपों से इनकार किया गया है। यह घटनाक्रम आईपीएल के आयोजकों और प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है, जो मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। टिकट धोखाधड़ी ने न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि खेल के प्रति दर्शकों के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई है।\दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) इस मामले की जांच कर रहा है और दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस घटना ने एक बार फिर स्टेडियमों में सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि टिकटों की बिक्री और प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो।\यह मामला खेल जगत में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है। यह दिखाता है कि कैसे कुछ लोग लाभ कमाने के लिए नियमों को तोड़ सकते हैं और दर्शकों के अनुभव को खतरे में डाल सकते हैं। आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंटों में, जहां लाखों रुपये का दांव लगा होता है, इस तरह की घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी है। भविष्य में, अधिक सख्त सुरक्षा उपायों, बेहतर टिकट सत्यापन प्रणालियों और भ्रष्टाचार-रोधी उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, दर्शकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि वे केवल अधिकृत स्रोतों से ही टिकट खरीदें ताकि धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा जा सके। डीडीसीए ने इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है और इस घटना से सीख लेकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प लिया है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई से खेल प्रशंसकों का विश्वास बहाल होगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकेगी





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