IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान र‍ियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेप‍िंग करते कैमरे में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. यह घटना पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान हुई, जब पराग को लाइव टीवी पर ई स‍िगरेट पीते हुए देखा गया. भारत में ई स‍िगरेट और वेप‍िंग डिवाइस प्रतिबंधित हैं, और इस व्यवहार ने BCCI को सख्त कार्रवाई की मांग की है. फैन्स ने पराग की कप्तानी और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान र‍ियान पराग (Riyan Parag) को एक बड़ा विवाद में घिर गया है. पंजाब किंग्स के खिलाफ खेल े गए मुकाबले के दौरान, पराग ड्रेसिंग रूम में वेप‍िंग (ई स‍िगरेट पीते हुए) करते कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया.

यह घटना 28 अप्रैल को महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेले गए मैच के दौरान हुई. RR की पारी के 16वें ओवर में कैमरा ड्रेसिंग रूम की ओर गया, जहां पराग को वेप‍िंग करते देखा गया. उनके पास खड़े यशस्वी जायसवाल मैदान की ओर इशारा कर रहे थे. भारत में ई स‍िगरेट और वेप‍िंग डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 (Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019) के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.

इसके अलावा, स्टेडियम और ड्रेसिंग रूम में धूम्रपान भी सख्त रूप से मना है. ऐसे में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी और कप्तान का यह व्यवहार गंभीर माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, BCCI इस मामले को हल्के में नहीं लेगा और पराग पर जुर्माना या अन्य सख्त कार्रवाई हो सकती है. इससे पहले भी राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भ‍िंदर को PMOA (Players and Match Officials Area) प्रोटोकॉल तोड़ने पर दंडित किया जा चुका है.

मैच की बात करें तो RR ने 223 रनों का बड़ा लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल किया और पंजाब किंग्स की जीत की लय तोड़ दी. यशस्वी जायसवाल और डोनोवन फरेरा ने अर्धशतक लगाए, जबकि पराग ने 16 गेंदों में 29 रन बनाए. उन्हें युजवेंद्र ने आउट किया. हालांकि, मैच के बाद चर्चा जीत से ज्यादा पराग के विवाद की हो रही है.

सोशल मीडिया पर फैन्स का फूटा गुस्सा सोशल मीडिया पर फैन्स ने पराग की जमकर आलोचना की. कई यूजर्स ने इसे 'डिस्ग्रेसफुल लीडरशिप' बताया, वहीं कुछ ने BCCI से कड़ी कार्रवाई की मांग की. यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि जब टीम में युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, तब कप्तान का ऐसा व्यवहार गलत उदाहरण पेश करता है. र‍ियान पराग की वेप‍िंग वाली घटना सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल मच गया.

फैन्स ने कप्तान की जिम्मेदारी और व्यवहार दोनों पर सवाल खड़े कर दिए. एक यूजर ने लिखा- DISGRACEFUL LEADERSHIP! क्या यही IPL कप्तान का स्तर है? ड्रेसिंग रूम में लाइव टीवी पर वेप‍िंग?

टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसे 15 साल के खिलाड़ी हैं, उन्हें क्या सीख मिलेगी. दूसरे फैन ने सीधे नियमों की ओर इशारा करते हुए कहा- भारत में वेप‍िंग बैन है, फिर भी RR कप्तान खुलेआम ड्रेसिंग रूम में ऐसा कर रहे हैं. अब देखना है BCCI क्या एक्शन लेता है. एक और रिएक्शन में गुस्सा साफ दिखा- र‍ियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेप‍िंग करते देखना बेहद लापरवाही है.

जब आप लीडर हो, तो हर हरकत मायने रखती है. ये बिल्कुल गलत संदेश है. कुछ फैन्स ने तो उनकी कप्तानी पर ही सवाल उठा दिए और ल‍िखा पराग कभी कप्तान बनने लायक नहीं थे. अब ये हरकत दिखाती है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी की कमी है.

वहीं एक यूजर ने लिखा- ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं, बल्कि टीम और फ्रेंचाइजी की इमेज को नुकसान पहुंचाना है. पराग के इस व्यवहार ने न केवल BCCI को, बल्कि राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों को भी शर्म दिलाया है. कई लोग इस घटना को एक 'शर्मनाक' और 'असंस्कृत' कार्य मान रहे हैं.

यह घटना एक बार फिर से यह साबित कर रही है कि क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के व्यवहार से न केवल खिलाड़ी की खिताब पर काला धागा लग जाता है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी गलत संदेश जाता है.

इस मामले में BCCI की तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि अन्य खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत संदेश भेजा जा सके. इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या क्रिकेट के मैदान पर और मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों को एक ही तरह की जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए.

यह घटना एक बार फिर से यह साबित कर रही है कि क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के व्यवहार से न केवल खिलाड़ी की खिताब पर काला धागा लग जाता है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए भी गलत संदेश जाता है.

इस मामले में BCCI की तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि अन्य खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत संदेश भेजा जा सके





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