IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह का निराशाजनक प्रदर्शन, वीरेंद्र सहवाग ने बताया उन्हें कैसे खेला जा सकता है

IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन काफी खराब रहा है. वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि बुमराह को कैसे खेला जा सकता है. बुमराह ने इस सीजन में केवल 3 विकेट हासिल किए हैं और बल्लेबाजों ने उन्हें जमकर पिटा है.

IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है. मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए उन्होंने इस सीजन में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा है.

बल्लेबाजों ने उन्हें जमकर पिटा है और चौके-छक्के लगाए हैं. बुमराह इस सीजन में न तो विकेट हासिल कर पाए और न ही रन बचा पाए. इस पर भारत के दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ा बयान दिया है. सहवाग ने बताया कि बुमराह को कैसे खेला जा सकता है.

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बुमराह को खेला, तो उन्होंने सिर्फ उनके स्लोअर वन पर ध्यान केंद्रित किया था. क्योंकि उन्हें पता था कि इन-स्विंग और आउट-स्विंग हर कोई बॉलिंग करेगा और आसानी से हैंडल किया जा सकता है. लेकिन स्लोअर वन को जल्दी जान लेने से बल्लेबाजों के पास बाउंड्री मारने के लिए पर्याप्त समय होता है.

सहवाग ने आगे कहा कि आउट-स्विंग और इन-स्विंग आसान हैं, लेकिन स्लोअर वन को नहीं पिक करने से बल्लेबाज हर बार आउट हो जाते हैं. उन्होंने मलिंगा के उदाहरण से भी समझाया कि अगर स्लोअर वन को नहीं चुनते हैं, तो हर बार आउट हो जाते हैं. बुमराह ने 4 अप्रैल 2013 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था और अब तक उन्होंने 155 मैच खेले हैं, जिसमें 186 विकेट हासिल किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/10 रहा है.

हालांकि, इस सीजन में उन्होंने 10 मैच खेले हैं और केवल 3 विकेट हासिल कर पाए हैं. उन्होंने 222 बॉल डाली है और बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ 329 रन बनाए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 1/15 रहा है, जो उनके खास प्रदर्शन से काफी दूर है. इस सीजन में बुमराह का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है और उन्होंने अपनी टीम के लिए कोई बड़ा योगदान नहीं दिया है.

इस बीच, मुंबई इंडियंस की टीम भी इस सीजन में अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाई है और प्वाइंट्स टेबल में नीचे की ओर हैं. बुमराह के इस तरह के प्रदर्शन से उनकी टीम को भी काफी नुकसान हो रहा है और उन्हें जल्द ही अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है.

वीरेंद्र सहवाग के बयान से यह स्पष्ट है कि बल्लेबाजों ने बुमराह के खिलाफ एक सही रणनीति अपनाई है और उन्हें इस तरह से खेल रहे हैं कि बुमराह को कोई विकेट नहीं मिल पा रहा है. यह भी संभव है कि बुमराह के पास इस सीजन में कोई नई रणनीति नहीं है और बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी को समझ लिया है.

बुमराह को इस सीजन में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है और उन्हें नए तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि वे फिर से अपनी टीम के लिए विकेट हासिल कर सकें





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPL 2026 जसप्रीत बुमराह वीरेंद्र सहवाग मुंबई इंडियंस क्रिकेट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL का गणित- मुंबई की स्थिति में बदलाव नहीं: जीत के बावजूद नंबर-9 पर, चेन्नई-दिल्ली प्लेऑफ की उम्मीदें कायमIndian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

लखनऊ पहुंचे विराट कोहली, इकाना में टीम सहित करेंगे अभ्यास: LSG की टीम आज आएगी, 7 मई को दोनों टीमें होंगी आम...IPL 2026 Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore match details. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates.

Read more »

IPL का गणित-लगातार दो जीत से चेन्नई की उम्मीदें कायम: दिल्ली के पास भी चांस; सनराइजर्स के पास नंबर-1 बनने क...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL का गणित-लगातार दो जीत से चेन्नई की उम्मीदें कायम: दिल्ली के पास भी चांस; सनराइजर्स के पास नंबर-1 बनने क...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL 2026 प्लेऑफ का शेड्यूल जारी, अहमदाबाद में फाइनल: धर्मशाला और चंडीगढ़ में प्लेऑफ मुकाबले होंगे; फाइनल 31...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoffs Match Schedule Update

Read more »

IPL 2026 Playoffs Scenarios: संजू ने मुश्किल की DC की डगर, CSK की जीत से बदल गया पूरा समीकरणIPL 2026 Playoffs Equations DC vs CSK: दिल्ली के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल करने के साथ ही सीएसके ने प्लेऑफ की रेस को रोमांचक बना दिया है।

Read more »