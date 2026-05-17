IPL 2026 Playoffs

The controversial match between Delhi Capitals and Rajasthan Royals that took place in IPL 2026 with the score of 5 wickets to Delhi Capitals. This is a significant development that has changed the entire mapping in the IPL 2026 group stage. The team that lost in that match, Rajasthan Royals, has failed to secure their place in the top 4 and even in the playoff round. With the blowout and an unworthy defeat, they not only lost their hopes to get to the finals but also missed out on the second qualifying spot for the playoffs. The results of this match have set the tone for the entire table, completely revamping its outlook.

Subscribe दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। जिसके बाद आईपीएल 2026 का प्लेऑफ समीकरण पूरी तरह बदल गया है। आईपीएल 2026 के एक बेहद हाईवोल्टेज मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से मात देकर टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने बोर्ड पर 8 विकेट खोकर 193 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में इस बड़े टारगेट को चेज कर लिया। इस हार के साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने आसानी से टॉप-4 में पहुंचने और प्लेऑफ का टिकट पक्का करने का एक और सुनहरा मौका गंवा दिया है। इस मैच के नतीजों ने अब पूरे पॉइंट्स टेबल के समीकरण को पूरी तरह उलझा दिया है। इस समय पॉइंट्स टेबल की स्थिति देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 अंकों और बेहतरीन नेट रन रेट के साथ प्लेऑफ के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ, टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीमों की तस्वीर भी साफ हो गई है।मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 8-8 अंकों के साथ पहले ही बाहर थे और अब दिल्ली कैपिटल्स ने भले ही यह मैच जीत लिया हो लेकिन 13 मैचों में महज 12 नुमाने अंक और बेहद खराब नेट रन रेट (-0.

871) होने के कारण वे भी प्लेऑफ की रेस से तकनीकी रूप से बाहर हो चुके हैं





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