IPL 2026 : Top 5 Batsmen Who Have Scored The Most Fours

This article lists the top 5 batsmen in the Indian Premier League (IPL) 2026 who have scored the most fours. The batsmen are ranked based on the number of fours they have hit in the 15 matches played so far.
IPL 2026 : गुजरात टाइटंस के बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक 15 मैचों में 65 चौके लगाए हैं.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 15 मैचों में 64 चौके लगाए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर ईशान किशन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हुए हैं. उन्होंने 15 मैचों में 60 चौके लगाए हैं.
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. गिल ने अब तक 15 मैचों में 57 चौके लगाए हैं. दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ियों में पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 14 मैचों में 56 छक्के लगाए हैं
