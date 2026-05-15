IPL 2026: Digital Platform Increases Watch-Time by 7%, TV Viewer Base Crosses 50 Crore

The Digital Platform of the Indian Premier League (IPL) has witnessed a 7% increase in watch-time compared to the previous season. Additionally, the television viewership crossed 500 million, just a few matches shy of reaching one billion, as reported by JioStar, the Indian League's broadcasters.

आईपीएल 2026 का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल का वॉच-टाइम 7% बढ़ा है। जबकि, टीवी पर व्यूअरशिप 500 मिलियन तक पहुंच गई है। भारतीय लीग के ब्रॉडकास्टर जियोस्टार ने शुक्रवार को TV के 51 और डिजिटल के 57 मैचों के आंकड़े जारी किए। इनमें आईपीएल की डिजिटल ओवरऑल रीच में 15% की ग्रोथ दर्ज की गई है। आईपीएल का 57वां मैच कोलकाता-बेंगलुरु के बीच रायपुर में खेला गया। इस मैच में विराट कोहली ने शतक लगाया।स्मार्ट TV और कनेक्टेड डिवाइसेज की रीच में 25% की वृद्धि हुई है और 'वाच टाइम' 20% प्रतिशत बढ़ गया है। इस बार रीजनल लैंग्वेज में मैच देखने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। रीजनल लैंग्वेज वॉच-टाइम में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।125 एडवर्टाइजर्स के जुड़ने से बढ़ोतरी हुई पॉइंट्स टेबल की रोमांचक रेस के बीच कई ब्रांड्स ने आईपीएल में जमकर निवेश किया है। प्रसारक ने दावा किया कि पिछले सत्र की तुलना में 125 नए एडवर्टाइजर्स के जुड़ने से यह वृद्धि हुई है।आईपीएल में आज चेन्नई vs लखनऊ; CSK ने पिछले तीनों मैच जीते IPL 2026 का 59वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच खेला जाएगा। मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7.

30 बजे खेला जाएगा





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