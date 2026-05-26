IPL 2026 Playoff के लिए रिजर्व डे नहीं है, बारिश के कारण मैच रद्द होने पर किसी एक टीम को फायदा मिलेगा।

IPL 2026 Playoff के लिए रिजर्व डे नहीं है। बारिश के कारण मैच रद्द होने पर किसी एक टीम को फायदा मिलेगा।ीयूरfighter-1 धर्मशाला में 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेल ा जाना है, जिसके बाद 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में ही क्वालीफायर-2 खेल ा जाना है, जिसमें क्वालीफायर-1 गंवाने वाली टीम के सामने एलिमिनेटर मैच की विजेता होगी। क्वालीफायर-1, एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 के लिए रिजर्व डे नहीं है। अगर बारिश के चलते यह मुकाबले पूरे नहीं होते, तो विजेता टीम का फैसला किस तरह निकलेग?a टीम के मुकाबले थोड 느ीं घर_EMPTY हो जाएगी, खेल , revenues, Busines.

IPL 2026 Playoff के लिए रिजर्व डे नहीं है। बारिश के कारण मैच रद्द होने पर किसी एक टीम को फायदा मिलेगा।ीयूरfighter-1 धर्मशाला में 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाना है, जिसके बाद 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में ही क्वालीफायर-2 खेला जाना है, जिसमें क्वालीफायर-1 गंवाने वाली टीम के सामने एलिमिनेटर मैच की विजेता होगी। क्वालीफायर-1, एलिमिनेटर और क्वालीफायर-2 के लिए रिजर्व डे नहीं है। अगर बारिश के चलते यह मुकाबले पूरे नहीं होते, तो विजेता टीम का फैसला किस तरह निकलेग?a टीम के मुकाबले थोड 느ीं घर_EMPTY हो जाएगी, खेल, revenues, Busines





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IPL 2026 Playoff बारिश मैच रद्द टीम की जीत-हार

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