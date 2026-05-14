IPL 2026: Mumbai Indians' Thrilling Win Over Punjab Kings Upsets Points Table, RCB and Gujarat Titans in Lead

The thrilling win of Mumbai Indians over Punjab Kings in the IPL 2026 has completely upset the points table. While Mumbai showed some strength with their win, Punjab Kings' consecutive fifth loss has shaken their confidence. Let's understand the position of the teams in the playoff race.

मुंबई इंडियंस की पंजाब किंग्स पर धमाकेदार जीत ने आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल को पूरी तरह से उलझा दिया है। जहां एक ओर मुंबई ने जीत के साथ थोड़ा सा दम दिखाया है, वहीं पंजाब किंग्स के लिए यह लगातार पांचवीं हार किसी बुरे सपने की तरह रही। आइए समझते हैं कि इस नतीजे के बाद प्लेऑफ की रेस में अब कौन कहां खड़ा है।आरसीबी और गुजरात का दबदबा बरकरार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की स्थिति सबसे मजबूत है। दोनों ही टीमों ने 12-12 मैचों में 8 जीत दर्ज की है और 16 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई हैं। आरसीबी का नेट रन रेट (+1.

053) शानदार है जो उन्हें गुजरात पर बढ़त दिलाता है। इन दोनों टीमों का प्लेऑफ में जाना अब लगभग तय माना जा रहा है।पंजाब किंग्स की पांचवी हार ने बढ़ाई मुश्किलें पंजाब किंग्स के लिए स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। पंजाब ने 12 मैच खेले हैं जिसमें उन्हें 6 जीत मिली है, लेकिन पिछले 5 मैचों में मिली लगातार हार ने उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया है। 13 अंकों के साथ वे अभी भी चौथे स्थान पर तो हैं लेकिन अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यदि वे अगले मैच भी हारते हैं तो उनका बोरिया-बिस्तर बंधना तय है।सनराइजर्स और राजस्थान के बीच कड़ा मुकाबला तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंकों के साथ सुरक्षित दिख रही है। लेकिन असली जंग चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच है। दोनों टीमों के पास 11 मैचों में 12 अंक हैं। इन दोनों टीमों के पास अभी 3-3 मैच बाकी हैं जो इन्हें 18 अंकों तक पहुंचा सकते हैं। सीएसके का रन रेट राजस्थान से बेहतर है जो अंत में निर्णायक साबित हो सकता है।दिल्ली की धुंधली उम्मीदें मुंबई इंडियंस ने पंजाब को हराकर 8 अंक हासिल कर लिए हैं लेकिन 12 मैचों के बाद यह बढ़त काफी नहीं दिखती। पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले छोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स 9 अंकों और लखनऊ सुपर जायंट्स केवल 6 अंकों के साथ खड़ी है





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