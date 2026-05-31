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IPL 2026 Final: आज RCB vs GT का फाइनल मुकाबला, समय और स्थान जानें

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IPL 2026 Final: आज RCB vs GT का फाइनल मुकाबला, समय और स्थान जानें
IPL 2026 FinalRCB Vs GTक्रिकेट मैच
📆31-05-2026 06:54:00
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आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजराट टाइटन्स के बीच खेला जाएगा। मैच का अनुमानित समय, स्थान और शुरुआत से पहले की क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में जानिए।

आज आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजराट टाइटन्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला अहमदाबाद के मोतीबाग क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने का अनुमान है, हालांकि टॉस समय 7 बजे तय है और क्लोजिंग सेरेमनी की वजह से मैच थोड़ी देरी से शुरू हो सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का चैंपियन आज तय होगा, दोनों टीमों में से जो भी जीतेगी वह दूसरी बार टाइटल अप timetable होगी। मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी की उम्मीद है, जिसमें सिंगर केलाश खैर का प्रदर्शन और आकाश में लिखावट शामिल हो सकता है। ऐसे में मैच तय समय से 25 से 40 मिनट की देरी पर शुरू हो सकता है। RCB की पंक्तियों में विराट कोहली, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि GT में जितेश शर्मा, मोहम्मद सिराज, रविश्रीनिवासन और कगिसो रबाडा प्लेइंग किए जाएंगे। मैच के बाद जीतने वाली टीम को विशेष पुरस्कार भी मिलेगा.

आज आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजराट टाइटन्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला अहमदाबाद के मोतीबाग क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने का अनुमान है, हालांकि टॉस समय 7 बजे तय है और क्लोजिंग सेरेमनी की वजह से मैच थोड़ी देरी से शुरू हो सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का चैंपियन आज तय होगा, दोनों टीमों में से जो भी जीतेगी वह दूसरी बार टाइटल अप timetable होगी। मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी की उम्मीद है, जिसमें सिंगर केलाश खैर का प्रदर्शन और आकाश में लिखावट शामिल हो सकता है। ऐसे में मैच तय समय से 25 से 40 मिनट की देरी पर शुरू हो सकता है। RCB की पंक्तियों में विराट कोहली, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि GT में जितेश शर्मा, मोहम्मद सिराज, रविश्रीनिवासन और कगिसो रबाडा प्लेइंग किए जाएंगे। मैच के बाद जीतने वाली टीम को विशेष पुरस्कार भी मिलेगा

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IPL 2026 Final RCB Vs GT क्रिकेट मैच अहमदाबाद स्टेडियम क्लोजिंग सेरेमनी

 

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