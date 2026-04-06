IPL 2026: RCB ने CSK को हराया, लगातार दूसरी जीत दर्ज की

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराया। विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार और टिम डेविड की शानदार पारियों की बदौलत आरसीबी ने 250 रन बनाए। सीएसके 207 रन ही बना सकी, जिससे आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई।

इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को 43 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल े गए इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 250 रन बनाए। जवाब में सीएसके की टीम 19.

4 ओवर में 207 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई, जबकि सीएसके लगातार तीसरी हार के बाद आखिरी स्थान पर है।\मैच की शुरुआत में, आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 18 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। फिल साल्ट ने 46 रन और देवदत्त पडिक्कल ने 50 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पडिक्कल ने कप्तान रजत पाटीदार के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की। मैच का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब रजत पाटीदार और टिम डेविड ने आखिरी ओवरों में सीएसके के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ 35 गेंदों पर 99 रन बनाए, जिसमें टिम डेविड ने 25 गेंदों पर नाबाद 70 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 3 चौके शामिल थे, जबकि रजत पाटीदार ने 19 गेंदों पर 48 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और एक चौका शामिल था। आरसीबी ने आखिरी 5 ओवरों में 97 रन बनाए, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण था। आरसीबी का यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था और सीएसके के खिलाफ पहली बार उन्होंने इतने रन बनाए। इस मैच में आरसीबी ने 19 छक्के लगाए, जो आईपीएल में उनकी ओर से एक पारी में लगाए गए तीसरे सबसे अधिक छक्के हैं और सीएसके के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा एक पारी में लगाए गए सबसे अधिक सिक्सर भी हैं।\251 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए। जैकब डफी ने ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को आउट किया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने आयुष म्हात्रे को पवेलियन भेजा। सरफराज खान ने 25 गेंदों में 50 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्रुणाल पंड्या ने उन्हें आउट कर दिया। शिवम दुबे भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। जेमी ओवर्टन और प्रशांत वीर ने 57 रनों की साझेदारी की, लेकिन उनके आउट होने के बाद सीएसके की हार तय हो गई। आरसीबी ने एकतरफा अंदाज में मैच जीतकर अपने इरादे जता दिए हैं, जबकि सीएसके के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस जीत के साथ, आरसीबी ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है





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