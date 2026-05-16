IPL 2026 Playoffs: चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जाने की संभावना 19% घटी

IPL 2026 Playoffs: चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के अपने अहम मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से हार झेलनी पड़ी। इकाना स्टेडियम पर सीएसके को 20 गेंद रहते 7 विकेट से हार मिली। टीम का नेट रन रेट भी खराब हो गया है। इसके साथ ही प्लेॉफ में जाने की संभावना 20 प्रतिशत कम हो गई है। लीग में अभी 59 मुकाबले हो चुकी हैं। लखनऊ के अलावा मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ की रेस से बाहर है।

IPL 2026 Playoffs: सीएसके के प्लेऑफ में जाने की संभावना 19% घटी, पंजाब किंग्स को सबसे ज्यादा फायदा, IPL Playoffs Probabilities 2026 चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के अपने अहम मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से हार झेलनी पड़ी। इकाना स्टेडियम पर सीएसके को 20 गेंद रहते 7 विकेट से हार मिली। टीम का नेट रन रेट भी खराब हो गया है। इसके साथ ही प्लेऑफ में जाने की संभावना 20 प्रतिशत कम हो गई है। लीग में अभी 59 मुकाबले हो चुकी हैं। लखनऊ के अलावा मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ की रेस से बाहर है। पंजाब की संभावना 42.

7 प्रतिशत ही थी जो अब 48.8 प्रतिशत हो गई है। वहीं राजस्थान के प्लेऑफ में जाने की प्रोबेबिलिटी 47 से बढ़कर करीब 52 प्रतिशत हो चुकी है। में जाने की संभावना सबसे ज्यादा 98 प्रतिशत है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPL 2026 Playoffs चेन्नई सुपर किंग्स प्लायरॉफ लखनऊ सुपर जायंट्स हार गली नेट रन रेट प्लायीफ दुखद दिन

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है, KKR के खिलाफ मैच के दौरान विराट कोहली स्टंप माइक पर ये क्‍या बोल गएIPL 2026 में 2 डक के बाद बुधवार रात विराट कोहली ने बल्‍ले से तबाही मचाई और 58 गेंदों पर शतक जड़ दिया।

Read more »

IPL 2026: IPL में पहली बार कप्तानी करेंगे जसप्रीत बुमराह, पंजाब के खिलाफ मिलेगी बड़ी जिम्मेदारीइंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 58वां मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने वाले हैं।

Read more »

LSG vs CSK Live Score: लखनऊ ने जीता टॉस, चेन्नई को दिया पहले बल्लेबाजी का मौका; दोनों की प्लेइंग-11IPL Live Cricket Score, LSG vs CSK Indian Premier League 2026 : नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है।

Read more »

LSG vs CSK: कार्तिक शर्मा ने दी धमाकेदार पारी, चेन्नई ने लखनऊ को 188 रनों का लक्ष्यIPL 2026 के 59 वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 188 रनों का लक्ष्य दिया है। कार्तिक शर्मा ने शानदार पारी खेली।

Read more »

शतकों का 'महाकुंभ' बना IPL 2026, इतिहास में पहली बार हर टीम के बल्लेबाजों ने मचाई तबाही - ipl 2026 scripts history all 10 teams have centurion in a single seasonआईपीएल 2026 में एक नया इतिहास रचा गया है, जहां लीग के 19 साल के इतिहास में पहली बार सभी 10 टीमों के कम से कम एक बल्लेबाज ने शतक जड़ा है। विराट कोहली के शतक के साथ यह उपलब्धि हासिल हुई, जिसमें संजू सैमसन, क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भी शामिल...

Read more »

IPL 2026: लखनऊ को जिताने के बाद भी कटी कप्तान ऋषभ पंत की जेब, बीसीसीआई ने ठोका मोटा जुर्माना - rishabh pant fined for slow over rate ipl 2026 lsg vs cskचेन्नई सुपर किंग्स को मात देने के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर बीसीसीआई ने जुर्माना लगाया है। पंत की जेब से 12 लाख रुपये की कटौती हुई है।

Read more »