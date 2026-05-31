IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी बन 'सुपर स्ट्राइकर', RCB फाइनल जीतता है

IPL 2026 के सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार दूसरी बार सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता। साथ ही, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर दूसरा खिताब जीता। पर्पल कैप कगिसो रबाडा को मिला।

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार दूसरी बार ' सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का अवार्ड जीता। इस सीजन उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए, जिसका उनका स्ट्राइक रेट 237.30 था, जो सभी बल्लेबाजों में सबसे उन्नता था। पिछले सीजन भी यह अवार्ड उन्हीं ने जीता था। इस बार उन्हें टाटा सिएरा कार और 10 लाख रुपये की नकद इनाम मिला। इस अवार्ड की लिस्ट में शामिल होने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 7 मैच खेल ने और 100 गेंदों का सामना करने होंगे। वैभव के साथ ही फिन एलन, प्रियांश आरय, अभिषेक शर्मा और रजत पाटीदार जैसे कई अन्य बल्लेबाज भी इस सीजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को पाँच विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैम्पियन बना। इस मुकाबले में गुजरात टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का चयन किया और 20 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 155 रन बना सका। गुजरात के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 75 रन का अर्धशतक जड़ा। RCB की शुरुआत संतुलित रही, लेकिन विराट कोहली ने जिम्मेदारी भरी और अर्धशतक जड़कर टीम को मजबूत नींव दी। आरसीबी ने 18 ओवर में पाँच विकेट खोकर 161 रन बनाए और शतक जीतने में सफल रही। यह RCB का दूसरा IPL खिताब है और यह तीसरी ऐसी टीम बने जिन्होंने खिताब की रक्षा की। पर्पल कैप IPL 2026 में कगिसो रबाडा ने दूसरी बार जीता। रबाडा ने केवल एक विकेट लेकर इतिहास रचा, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने भी पर्पल कैप के लिए उत्कृष्ट दिखाई दिया। दूसरी ओर, RCB vs GT फाइनल में भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और रसिख दार की कहर बरपाती गेंदबाजी ने RCB को 155 रन पर रोका। IPL इतिहास में सबसे तेज शतक भी इस सीजन लगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उस रिकॉर्ड को तोड़ने से चूके.

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार दूसरी बार 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का अवार्ड जीता। इस सीजन उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए, जिसका उनका स्ट्राइक रेट 237.30 था, जो सभी बल्लेबाजों में सबसे उन्नता था। पिछले सीजन भी यह अवार्ड उन्हीं ने जीता था। इस बार उन्हें टाटा सिएरा कार और 10 लाख रुपये की नकद इनाम मिला। इस अवार्ड की लिस्ट में शामिल होने के लिए खिलाड़ी को कम से कम 7 मैच खेलने और 100 गेंदों का सामना करने होंगे। वैभव के साथ ही फिन एलन, प्रियांश आरय, अभिषेक शर्मा और रजत पाटीदार जैसे कई अन्य बल्लेबाज भी इस सीजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को पाँच विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैम्पियन बना। इस मुकाबले में गुजरात टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का चयन किया और 20 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 155 रन बना सका। गुजरात के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 75 रन का अर्धशतक जड़ा। RCB की शुरुआत संतुलित रही, लेकिन विराट कोहली ने जिम्मेदारी भरी और अर्धशतक जड़कर टीम को मजबूत नींव दी। आरसीबी ने 18 ओवर में पाँच विकेट खोकर 161 रन बनाए और शतक जीतने में सफल रही। यह RCB का दूसरा IPL खिताब है और यह तीसरी ऐसी टीम बने जिन्होंने खिताब की रक्षा की। पर्पल कैप IPL 2026 में कगिसो रबाडा ने दूसरी बार जीता। रबाडा ने केवल एक विकेट लेकर इतिहास रचा, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने भी पर्पल कैप के लिए उत्कृष्ट दिखाई दिया। दूसरी ओर, RCB vs GT फाइनल में भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और रसिख दार की कहर बरपाती गेंदबाजी ने RCB को 155 रन पर रोका। IPL इतिहास में सबसे तेज शतक भी इस सीजन लगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उस रिकॉर्ड को तोड़ने से चूके





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