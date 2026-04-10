IPL 2026: विराट कोहली को रवि बिश्नोई ने किया आउट, RCB ने RR के खिलाफ बनाए 201 रन

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में विराट कोहली अच्छी शुरुआत के बाद 32 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई ने उन्हें आउट किया। रजत पाटीदार ने 63 रनों की पारी खेली जिससे आरसीबी ने 201 रन बनाए।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में शुक्रवार, 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ( आरसीबी ) के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन इसे बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे। कोहली ने केवल 16 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे।\ विराट कोहली तेजी से रन बना रहे थे और एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पांचवें ओवर में लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई ने उनकी पारी पर विराम लगा दिया। बिश्नोई की एक सीधी और सटीक गेंद को कोहली समझ नहीं पाए। वह एक

बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। यह एक क्लासिक 'यू मिस, आई हिट' जैसा पल था, जहां गेंदबाज ने बल्लेबाज की गलती का पूरा फायदा उठाया। आउट होने के बाद, विराट कोहली काफी निराश दिखाई दिए। जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे उम्मीद थी कि वह इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रवि बिश्नोई ने आईपीएल में दूसरी बार विराट कोहली को आउट किया है। इस स्पिनर के खिलाफ कोहली ने अब तक आईपीएल में 44 गेंदों पर 37 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 84.1 रहा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बिश्नोई के खिलाफ विराट कोहली तेजी से रन नहीं बना पाए हैं।\विराट कोहली का विकेट विपक्षी टीम के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने टीम को एक तेज शुरुआत दिलाई थी। उनके आउट होते ही रन गति धीमी हो गई और विपक्षी टीम को मैच में वापसी का मौका मिल गया। हालांकि, रजत पाटीदार के 63 रनों की बदौलत आरसीबी ने 8 विकेट पर 201 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन में यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और बृजेश शर्मा शामिल थे। इम्पेक्ट सब में वैभव सूर्यवंशी थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग इलेवन में फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), क्रुणाल पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और जोश हेजलवुड शामिल थे। इम्पेक्ट सब में वेंकटेश अय्यर थे





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