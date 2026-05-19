IPL 2026 RR vs LSG: वैभव सूर्यवंशी के 93 रनों की तूफानी पारी के दम पर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है.इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 9 विकेट से हरा दिया है. इसी जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखा है. लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए 221 रनों के लक्ष्य को राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट गंवाकर 5 गेंद शेष कहते हासिल कर लिया है. राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रनों की तूफानी पारी खेली. जबकि ध्रुव जुरेल नाबाद 53 रन बनाए.

IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशी ने खेली 93 रनों की तूफानी पारी, राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ में खुद को रखा जिंदा IPL 2026 RR vs LSG: वैभव सूर्यवंशी के 93 रनों की तूफानी पारी के दम पर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 9 विकेट से हरा दिया है. इसी जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखा है. लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए 221 रनों के लक्ष्य को राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट गंवाकर 5 गेंद शेष कहते हासिल कर लिया है. राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रनों की तूफानी पारी खेली.

जबकि ध्रुव जुरेल नाबाद 53 रन बनाए. लखनऊ सुपर जायंट्स के दिए 221 रनों की लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने की. दोनों ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स को आकाश सिंह ने पहला झटका दिया. उन्होंने यशस्वी जायसवाल को पवेलियन भेजा.

जायसवाल 23 गेंद पर 43 रन बनाए. जायसवाल और वैभव के बीच पहले विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी हुई. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल के बीच 105 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई, लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी इस सीजन अपने दूसरे शतक से चूक गए हैं. उन्हें मोहसिन खान ने पवेलियन का रास्ता दिखाया.

वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 10 छक्के लगाए. अपनी इस पारी के दम पर वैभव ने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा कर लिया. वहीं ध्रुव जुरेल आखिरी तक टिके रहे और राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाकर नाबाद लौटे.

ध्रुव जुरेल ने 38 गेंदों पर नाबाद 53 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट पर 220 रन बनाए हैं. अब राजस्थान को जीत दर्ज करनी है तो 221 रन बनाने होंगे. मिचेल मार्श ने 57 गेंदों पर 11 चौके और 5 छक्के की मदद से 96 रनों की शानदार पारी खेली.

जोश इंग्लिश 29 गेंद पर 60 रन बनाए. कप्तान ऋषभ पंत 23 गेंद पर 35 रन बनाए. जबकि निकोलस पूरन ने 11 गेंदों पर 11 रनों का योगदान दिया. राजस्थान के लिए यश पुंजा ने 2 विकेट लिए.

जबकि जोफ्रा आर्चर एक विकेट चटकाए. IPL 2026 में अब तक इतने बल्लेबाज लगा चुके हैं शतक, CSK के स्टार प्लेयर के बल्ले से निकली है 2 सेंचुर





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