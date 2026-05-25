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IPL 2026: इतिहास रचने वाली सीजन, रनरेट, 200+ स्कोर और तेज़ी से फिनेस का नया अध्याय

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IPL 2026: इतिहास रचने वाली सीजन, रनरेट, 200+ स्कोर और तेज़ी से फिनेस का नया अध्याय
IPL 2026200+ स्कोररनरेट
📆25-05-2026 23:58:00
📰Dainik Bhaskar
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IPL 2026 ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 61 बार 200+ स्कोर, सबसे तेज़ रनरेट 9.85 और पावरप्ले में 10 के ऊपर रनरेट के साथ नए मानदंड स्थापित किए। स्पिनर्स और पेसर्स की इकोनॉमी सबसे बुरी, फील्डिंग और कैच ड्रॉप भी बताई गई।

एक नया अध्याय खुल गया जब 2026 की इस सीजन ने IPL के इतिहास में फिर से धूम मچا दी। इस वर्ष के 70 मैचों में बटलर ने 61 बार 200 या उससे अधिक का स्कोर बनाया, जो कि 2008 से 2016 के नौ सीजन में 57 बार से कहीं अधिक है। खास यह है कि इस सीजन का ओवरऑल रनरेट 9.

85 रहा, जो पहले कभी नहीं देखे गए स्तर पर है। 2025 में इस संख्या को 9.62 की ऊँचाई तक पहुँचाया गया था जबकि 2024 में 9.56 था, और इससे पहले किसी भी सीजन का रनरेट 9 तक पहुँचा ही नहीं। 2008 में IPL का रनरेट मात्र 8.30 था, यानी 18 वर्षों में बल्लेबाज़ी की गति लगभग डेढ़ रन प्रति ओवर बढ़ी है। सिर्फ 200 से ऊपर के स्कोर के मामले में नहीं, इस वर्ष के प्लेऑफ भी अत्यंत रोचक बन गए। 16 बार 200+ रनचेज़ हुए, जो कि किसी भी पिछले सीजन से अधिक है। 220 या उससे ऊपर के टार्गेट भी 9 बार चेज़ हुए, जबकि IPL के पहले 18 सीजन में यह कुल पाँच बार ही हुआ था। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स ने सबसे ज़्यादा 200+ स्कोर बनाए, कुल 9 बार, जो किसी भी एक टीन डे फ्रेंडशिप टूर्नामेंट के लिए ऐतिहासिक है। इसके अतिरिक्त पंजाब किंग्स ने 265/4 के साथ सबसे बड़ा रनचेज़ भी पूरा किया, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद का फायरपावर पावरप्ले में 10 के बार पर छा गया, जहाँ पावरप्ले रनरेट 10.01 तक पहुँच गया, यह इतिहास में पहली बार है। बॉलिंग पक्ष पर भी यह सीजन थकाऊ साबित हुआ। स्पिनर्स की इकोनॉमी 9.26 और पेसर्स की 9.94 रही, जो IPL के लिए सबसे खराब आँकड़े हैं। टॉप-10 विकेट टेकरों में स्पिनर्स की मौजूदगी दुर्लभ है, राशिद खान 19 और सुनील नरेन 15 विकेट के साथ शीर्ष दो पर। जबकि फील्डिंग में कैच ड्रॉप की संख्या भी बढ़ी, खासकर हैदराबाद ने 26 कैच ड्रॉप के साथ सबसे खराब रिकॉर्ड बना लिया। स्पष्ट है कि इस वर्ष के डेटा से यह स्पष्ट है कि खेल की गति, बल्लेबाज़ी की ताक़त और प्रतिस्पर्धा सभी स्तरों पर बढ़ी है। यह नया रिकॉर्ड अल्ट्रा-फास्ट, हाई-स्कोरिंग इवान्ट की तरफ इशारा करता है, जहां टीमें हर दो ओवर में एक सिक्स गिनती के साथ गेम को पटरी से बाहर कर सकती हैं। इस तरह का रिकॉर्ड बकवास नहीं, बल्कि क्रिकेट के नए युग का शुरुआत है। इधर, टीमों की रनिंग रेट, 200+ स्कोर, बड़े टार्गेट चेज़, हाई रनरेट और स्पिनर्स/पेसर्स की इकोनॉमी जैसी सर्वश्रेष्ठ आँकड़े या तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं या फिर खेल के मूलभूत पहलुओं पर नया बारीक नक्शा बना रहे हैं। इस नए रिकॉर्ड को देखते हुए फैंस और एनालिस्ट्स को फिर से एक बार यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आगे के साथ टी20 क्रिकेट कैसे बदलता रहेगा

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Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

IPL 2026 200+ स्कोर रनरेट स्पिनर्स की इकोनॉमी पावरप्ले

 

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