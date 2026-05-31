IPL 2026 फाइनल: बारिश से धुला तो कौन बनेगा चैंपियन? RCB या GT?

आईपीएल 2026 फाइनल में RCB और GT के बीच मुकाबला, बारिश के नियम और रिजर्व डे की जानकारी। अगर मैच नहीं हो पाया तो RCB को चैंपियन घोषित किया जाएगा।

आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार, अहमदाबाद में बारिश की संभावना है, जिससे मैच प्रभावित हो सकता है। इसलिए फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर फाइनल मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो कौन सी टीम चैंपियन बनेगी?

आइए हम आपको आईपीएल के नियमों के अनुसार इस स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हैं। आईपीएल 2026 के फाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, जो 1 जून को होगा। इसका मतलब है कि अगर 31 मई को बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता है, तो अगले दिन रिजर्व डे पर मैच कराया जाएगा। रिजर्व डे पर भी बारिश होने पर मैच को 5-5 ओवर का कर दिया जाएगा। बीसीसीआई के नियमों के अनुसार, 5-5 ओवर का मैच परिणाम निकालने के लिए न्यूनतम ओवर होते हैं। अगर 9:35 बजे तक मैच शुरू हो जाता है, तो पूरे 20-20 ओवर का मैच होगा। लेकिन अगर बारिश देर तक जारी रहती है और रात 11:50 बजे तक मैच शुरू होता है, तो 5-5 ओवर का मैच खेला जाएगा। अगर 1:20 बजे तक भी मैच शुरू नहीं हो पाता है, तो फिर सुपर ओवर के जरिए विजेता का निर्णय होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रिजर्व डे भी बारिश में पूरी तरह धुल जाता है और कोई मैच नहीं हो पाता है, तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में, आईपीएल के नियमों के अनुसार, लीग स्टेज में सबसे अधिक अंक हासिल करने वाली टीम को चैंपियन घोषित किया जाएगा। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा मैच जीते और टेबल टॉप किया था। इसलिए, अगर दोनों दिन बारिश के कारण कोई मैच नहीं हो पाता है, तो RCB को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए यह निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह आईपीएल का नियम है। इस फाइनल से पहले, पिच रिपोर्ट और मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें, तो दोनों टीमों के बीच पिछले मुकाबलों में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। आरसीबी और जीटी दोनों की टीमें मजबूत हैं, और फैंस एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं। संभावित प्लेइंग-11 में आरसीबी के लिए विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, जबकि जीटी के लिए शुभमन गिल, डेविड मिलर, और राशिद खान अहम भूमिका निभा सकते हैं। फैंस को उम्मीद है कि मौसम साफ रहेगा और एक शानदार फाइनल मैच देखने को मिलेगा





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