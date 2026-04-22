IPL 2026 ऑरेंज कैप में हुआ बड़ा बदलाव, अभिषेक शर्मा ने दिग्गजों को पछाड़कर कब्जाया नंबर 1 स्थान

आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप रेस में बड़ा उलटफेर हुआ है। अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली है।

आईपीएल 2026 के रोमांचक सफर में ऑरेंज कैप की दौड़ अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। हालिया मुकाबलों के बाद अंक तालिका और व्यक्तिगत प्रदर्शन की स्थिति में भारी उथल-पुथल देखने को मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी 135 रनों की करिश्माई और तूफानी पारी खेल कर क्रिकेट प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस धमाकेदार प्रदर्शन के साथ ही वे आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए हैं। अभिषेक शर्मा की यह पारी केवल उनके करियर के

लिए ही नहीं बल्कि उनकी टीम की जीत के लिए भी निर्णायक साबित हुई। इस प्रदर्शन ने उन्हें पॉइंट टेबल के शीर्ष पर स्थापित कर दिया है, जिसे पीछे छोड़ना अब अन्य दिग्गजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऑरेंज कैप की इस दौड़ में अब तक का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। अभिषेक शर्मा ने अपने साथी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन, जो अब तक लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, को पछाड़कर नंबर 1 का ताज हासिल किया है। इससे पहले शुभमन गिल, विराट कोहली और उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी का दबदबा था, लेकिन अभिषेक की निरंतर आक्रामकता और उच्च स्ट्राइक रेट ने इन सभी दिग्गजों को पीछे धकेल दिया है। अभिषेक शर्मा के नाम अब 7 मैचों में 323 रन दर्ज हो चुके हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। क्लासेन 320 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि आईपीएल 2026 में युवा प्रतिभाएं कितनी मजबूती से पुराने दिग्गजों को टक्कर दे रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 215.33 का है, जो यह दर्शाता है कि वे किस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके बल्ले से अब तक 25 चौके और 27 छक्के निकल चुके हैं। दूसरी ओर, क्लासेन का औसत और स्थिरता भी प्रशंसनीय है। आने वाले मैचों में यह मुकाबला और भी कड़ा होने की संभावना है, क्योंकि गिल, कोहली और पाटीदार जैसे बल्लेबाज भी अपनी लय वापस पाने के लिए बेताब हैं। आईपीएल के इस सीजन में जिस तरह से बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के खिलाफ धावा बोला है, उससे ऑरेंज कैप की दौड़ टूर्नामेंट के अंत तक और भी रोमांचक बनी रहेगी। दर्शकों के लिए यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक शर्मा इस ताज को टूर्नामेंट के अंत तक बरकरार रख पाएंगे या फिर कोई और खिलाड़ी इस दौड़ में आगे निकल जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अभिषेक का यह प्रदर्शन लंबे समय तक याद रखा जाएगा क्योंकि इसने न केवल मैच का रुख बदला बल्कि व्यक्तिगत सम्मान की दौड़ को एक नया आयाम दिया है। क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि अभिषेक की यह फॉर्म सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ की दौड़ में बहुत आगे ले जा सकती है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPL 2026 ऑरेंज कैप अभिषेक शर्मा क्रिकेट न्यूज आईपीएल अपडेट

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

आज का आईपीएल मैच, 21 अप्रैल 2026: दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल में मुकाबला आज, टॉप 4 के लिए SRH से भिड़ंतAaj Ka IPL 2026 Match, 21 April: आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला आज यानी 21 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा।

Read more »

IPL- हैदराबाद और दिल्ली के बीच मुकाबला आज: जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी सनराइजर्स; DC चौथी जीत की तलाश मेंIPL 2026 Hyderabad Delhi Capitals Match Today. Follow Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals Live Score Updates, Match Highlights, and Analysis Only on Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL 2026 Points Table: जीत के साथ मुंबई ने लगाई लंबी छलांग, तीन टीमों को हुआ तगड़ा नुकसानIPL 2026 Points Table Latest: गुजरात टाइटंस को अपने घर में एमआई के हाथों 99 रन की करारी शिकस्त मिली। इस जीत के साथ एमआई को अंक तालिका में बड़ा फायदा मिला।

Read more »

IPL में लखनऊ के नए 'प्रिंस': पिता को डर था- बड़े खिलाड़ियों के बीच बेटे का नंबर नहीं आएगा, इस सीजन LSG के ब...IPL 2026 Lucknow Super Giants Fast Bowler Prince Yadav Story; Follow Prince Yadav Father, LSG Top Wicket-taker News, Headlines On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL में आज लखनऊ के सामने राजस्थान: वैभव इस सीजन 20 सिक्स लगा चुके; RR ने LSG के खिलाफ 4 मैच जीतेRajasthan Royals (RR) Vs Lucknow Super Giants (LSG) Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, LSG Vs RR LIVE Updates, Indian Premier League On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL 2026 Points Table: अभिषेक शर्मा के सामने नतमस्तक दिल्ली कैपिटल्स, हैदराबाद ने प्वाइंट्स टेबल में लगाई छलांगIPL 2026 Points Table: सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराकर अपनी चौथी जीत दर्ज की।

Read more »