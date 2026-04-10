IPL 2026: शनिवार को क्रिकेट का डबल धमाल, जानें मैचों का लुत्फ कैसे उठाएं

IPL 2026 में शनिवार को दो रोमांचक मुकाबले: पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स। मैच का समय, प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी।

खेल डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 में अब तक कई मुकाबले रोमांच से भरपूर रहे हैं। शनिवार को क्रिकेट प्रेमियों को डबल डोज मिलने वाला है, क्योंकि आज दो मुकाबले खेल े जाएंगे। पहला मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। पंजाब ने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की है और सभी मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि, हैदराबाद तीन मैचों में से केवल एक में ही जीत हासिल कर पाया है। चेन्नई की टीम टूर्नामेंट में वापसी करने की कोशिश करेगी, जो अब तक एक भी मैच जीतने में नाकाम रही है। इसके अलावा,

दिल्ली को अपने पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दिल्ली की टीम भी जीत की राह पर लौटना चाहेगी। शनिवार का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। चलिए जानते हैं कि आप घर बैठे इन मैचों का आनंद कैसे ले सकते हैं। \पंजाब और हैदराबाद के बीच भिड़ंत पंजाब किंग्स और हैदराबाद के बीच मुकाबला शनिवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस आधे घंटे पहले यानी 3 बजे होगा। पंजाब ने अब तक तीन मैच खेले हैं, जिनमें से दो में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। दूसरी ओर, हैदराबाद ने तीन मैचों में से एक में जीत हासिल की है और दो में हार का सामना किया है। चेन्नई और दिल्ली की टक्कर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें एमए. चिदंबरम स्टेडियम में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, और टॉस शाम 7 बजे होगा। चेन्नई ने तीन मैच खेले हैं और सभी में हार का सामना किया है। इसके अलावा, दिल्ली ने तीन में से दो मैच जीते हैं और एक में हार झेली है। \टीवी पर मैच कैसे देखें? यदि आप दोनों मैचों का आनंद टीवी पर लेना चाहते हैं, तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। आप स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 2 जैसे चैनलों पर मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? शनिवार को होने वाले दोनों मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार पर देखी जा सकती है। यदि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर मैच लाइव देखना चाहते हैं, तो जियोस्टार ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हैं।





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IPL 2026 पंजाब किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्ट्रीमिंग मैच प्रसारण

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