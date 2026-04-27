IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स के लिए RCB के सामने बड़ा चुनौती, प्लेऑफ की उम्मीदें कमजोर

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच सोमवार को होने वाले IPL 2026 मैच से जुड़ी सभी अपडेट्स। दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदें कमजोर हो गई हैं, जबकि RCB संतुलित नजर आ रहे हैं।

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए IPL 2026 का सीजन मुश्किल होता जा रहा है। पंजाब किंग्स से मिली हार के बाद टीम की प्लेऑफ की उम्मीदें कमजोर हो गई हैं। सोमवार को दिल्ली का सामना डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा, जो प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच सीजन का यह दूसरा मुकाबला है, पहले मैच में दिल्ली ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद दिल्ली के लिए यह मैच अहम है, क्योंकि एक और हार प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका दे सकती है। IPL में अब तक दोनों टीमों के बीच 34 मैच खेले गए हैं, जिसमें RCB ने 19 और दिल्ली ने 13 जीते हैं। एक मैच टाई रहा और एक बेनतीजा रहा। 2013 में बेंगलुरु में एक मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ था, जिसे RCB ने जीता था। पिछले सीजन में दोनों के बीच दो मैच हुए थे। एक दिल्ली ने बेंगलुरु में जीता, जबकि दूसरा RCB ने दिल्ली में जीता। दिल्ली इस सीजन बल्लेबाजी के भरोसे टिकी है। केएल राहुल की कप्तानी में टॉप ऑर्डर ने लगभग हर मैच में तेज शुरुआत दी है। नीतीश राणा और डेविड मिलर मिडिल ओवर्स में रन गति बनाए रख रहे हैं। हालांकि, टीम की गेंदबाजी एक बड़ी चिंता है। डेथ ओवर्स में रन लुटाना सबसे बड़ी समस्या है, जिसका फायदा विपक्षी टीमें उठा रही हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन में संतुलित नजर आ रहे हैं। विराट कोहली टीम को मजबूती दे रहे हैं, जबकि देवदत्त पडिक्कल की फॉर्म में वापसी से बल्लेबाजी की गहराई बढ़ी है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछले मैच में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने डेथ ओवर्स में कसी गेंदबाजी कर जीत पक्की की थी। विराट कोहली 328 रन के साथ टॉप रन स्कोरर हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार 11 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच IPL में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहां की सपाट पिच और छोटी बाउंड्री (60-66 मीटर) के कारण हाई-स्कोरिंग मैच होते हैं। इस पिच पर IPL के 99 मैच खेले गए हैं, जिसमें 48 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 50 बार चेज करने वाली टीम जीती है। एक मैच रद्द हुआ। दिल्ली में सोमवार, 27 अप्रैल को मौसम अत्यधिक गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। तापमान तक जा सकता है और तेज हवाएं चलेंगी.

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