IPL 2026: ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बाद अगले सीजन पर 50% कप्तान बदलने की संभावना

IPL 2026 के बाद कई टीमों में कप्तानों में बदलाव की संभावना तेज़ हो रही है। LSG के ऋषभ पंत और MI के हार्दिक पांड्या के कप्तानी छोड़ने के बाद अगले सीजन में लगभग आधे कप्तान बदल सकते हैं। जानिए कि बदलाव के पीछे क्या कारण बत.twitter.com/6aT9zW2k1E

IPL 2026 में लगातार कई कप्तानों की कप्तानी खत्म होती जा रही है। ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपरजाइंट्स से कप्तानी छोड़ दी, जिसके बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ भी समस्याएं सामने आ रही हैं। टीमों के खराि परफॉर्मेंस और कप्तानों के दबाव के कारण बदलाव की संभावना बढ़ रही है। LSG ने कहा कि पंत ने स्वयं कप्तानी से हटने की इच्छा जताई थी, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस और बल्लेबाजी संबंधी समस्याओं ने भी योगदान दिया। हार्दिक पांड्या के मामले में MI की पिछली कई सीजनों की खराब परफॉर्मेंस और सीनियर खिलाड़ियों का नाकामी सामने आई है। अगले सीजन में 50% कप्तान बदलने की संभावना है और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। टीम प्रशासन ने कप्तानों की जिम्मेदारी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गहन विचार शुरू किया है.

IPL 2026 में लगातार कई कप्तानों की कप्तानी खत्म होती जा रही है। ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपरजाइंट्स से कप्तानी छोड़ दी, जिसके बाद MI के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ भी समस्याएं सामने आ रही हैं। टीमों के खराि परफॉर्मेंस और कप्तानों के दबाव के कारण बदलाव की संभावना बढ़ रही है। LSG ने कहा कि पंत ने स्वयं कप्तानी से हटने की इच्छा जताई थी, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस और बल्लेबाजी संबंधी समस्याओं ने भी योगदान दिया। हार्दिक पांड्या के मामले में MI की पिछली कई सीजनों की खराब परफॉर्मेंस और सीनियर खिलाड़ियों का नाकामी सामने आई है। अगले सीजन में 50% कप्तान बदलने की संभावना है और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। टीम प्रशासन ने कप्तानों की जिम्मेदारी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गहन विचार शुरू किया है





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