IPL 2026: पंजाब किंग्स ने बनाया सत्र का सबसे बड़ा स्कोर, लखनऊ को जीत के लिए 255 रन बनाने होंगे

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रनों का विशाल स्कोर बनाया। प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने खेली तूफानी अर्धशतकीय पारियां। लखनऊ को जीत के लिए 255 रन चाहिए।

लखनऊ, 19 अप्रैल 2026: इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) 2026 के 29वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सत्र का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 254 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इस स्कोर में प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली की तूफानी अर्धशतकीय पारियों का अहम योगदान रहा। यह स्कोर इस सत्र का अब तक का सबसे बड़ा है, जिसने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 250/3 के स्कोर को पीछे छोड़ दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने जीत के लिए 255 रनों का बड़ा लक्ष्य है।

लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मिचेल मार्श और आयुष बडोनी क्रीज पर उतरे। पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और अपनी पारी का आगाज किया। पंजाब की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन इसके बाद प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 182 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी की। प्रियांश आर्या ने सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 37 गेंदों में 4 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 251.35 का रहा। वहीं, कूपर कोनोली ने भी 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 46 गेंदों में 87 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इन दोनों के आउट होने के बाद भी पंजाब के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। मार्करम के एक ओवर में 32 रन आए, जिसने स्कोर को काफी ऊपर पहुंचाया। हालांकि, मैच के अंत में पंजाब को छठा झटका शशांक के रूप में लगा, जो 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नेहल वढेरा भी 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान श्रेयस अय्यर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और मात्र 5 रन बनाकर चलते बने। पंजाब की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 254 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया।

अब लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 255 रनों का लक्ष्य है। इस स्कोर का पीछा करने के लिए मिचेल मार्श और आयुष बडोनी मैदान पर उतरे हैं। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के लिए इस स्कोर का बचाव करना एक बड़ी चुनौती होगी। लखनऊ की टीम अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि पंजाब अपनी लय को जारी रखना चाहेगी। आईपीएल 2026 में यह एक ऐसा मैच है जो अंत तक रोमांचक बना रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ की टीम इस विशाल लक्ष्य को हासिल कर पाती है या नहीं। जिस तरह से पंजाब के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, उससे लखनऊ के गेंदबाजों पर काफी दबाव होगा। यह मैच किसी भी तरफ जा सकता है और यहीं आईपीएल की खूबसूरती है। मैच के हर पल का अपडेट आपको अमर उजाला के लाइव ब्लॉग पर मिलता रहेगा





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आईपीएल पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट स्कोर आईपीएल 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

आज का आईपीएल मैच, 18 अप्रैल 2026: डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी आज मैदान पर होगी, टेबल में टॉप पर पहुंचना होगा लक्ष्यAaj Ka IPL 2026 Match, 18 April: आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर है। दिन के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।

Read more »

IPL 2026 RCB VS DC Highlights: दिल्ली कैपिटल्स को आरसीबी ने 6 विकेट से हराया, राहुल-स्टब्स और मिलर ने मचाया धमालIPL 2026 RCB VS DC Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की है.

Read more »

वीरेंद्र सहवाग से भी तेज निकले अभिषेक शर्मा, IPL में 2000 रन बनाने ही तोड़ा सालों पुराना रिकॉर्डIPL 2026: अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में सबसे कम गेंद पर 2000 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक वीरेंद्र सहवाग के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था।

Read more »

IPL 2026: KKR की पहली जीत की तलाश, RR वापसी की फिराक मेंIPL 2026 के एक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) आमने-सामने होंगे। KKR, जो अब तक 5 मैच हार चुकी है, अपनी पहली जीत के लिए बेताब है, जबकि RR पिछला मैच हारने के बाद वापसी करना चाहेगी।

Read more »

आज का आईपीएल मैच, 19 अप्रैल 2026: आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला, मैदान पर दिखेंगे वैभव सूर्यवंशीAaj Ka IPL 2026 Match, 19 April: आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर देखने को मिलेगा। दिन के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से है।

Read more »

IPL 2026: श्रेयस अय्यर को 'असंभव' शब्द से नफरत, बताया- पंजाब किंग्स की सफलता का सीक्रेटश्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रही है. उनकी निडर सोच, दबाव में शांत रहने की क्षमता और रिकी पोंटिंग के साथ मजबूत साझेदारी ने टीम को टाइटल कंटेंडर बना दिया है. पंजाब को इस सीजन अबतक एक मैच में भी हार नहीं मिली है.

Read more »