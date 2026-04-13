IPL 2026: प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ओवर में 3 विकेट लेकर रचा इतिहास, आईपीएल में किया यादगार डेब्यू

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए, 24 वर्षीय प्रफुल्ल हिंगे ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में पहले ओवर में 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह आईपीएल इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

आईपीएल 2026 में 24 वर्षीय खिलाड़ी प्रफुल्ल हिंगे ने एक अविस्मरणीय शुरुआत की है। प्रफुल्ल हिंगे ने वह कर दिखाया है जो 19 साल के आईपीएल के इतिहास में आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया था। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का 21वां मुकाबला खेल ा जा रहा था। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की पारी के पहले ही ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि आईपीएल के इतिहास में पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले प्रफुल्ल हिंगे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। प्रफुल्ल हिंगे

को सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में डेब्यू करने का अवसर दिया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की पारी का पहला ओवर ईशान किशन ने प्रफुल्ल हिंगे को डालने के लिए दिया। राजस्थान रॉयल्स की पारी की दूसरी ही गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल को पवेलियन भेजा। इसके बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को अपना शिकार बनाया। इन तीनों खिलाड़ियों को प्रफुल्ल हिंगे ने शून्य पर आउट किया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ, प्रफुल्ल हिंगे ने आईपीएल में एक नया अध्याय जोड़ा है। यह दर्शाता है कि युवा प्रतिभाएं किस तरह से खेल में अपनी छाप छोड़ सकती हैं और बड़े मंच पर भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकती हैं। यह हिंगे के लिए एक सपने जैसा डेब्यू था, जिसने न केवल टीम के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की, बल्कि आईपीएल के इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। यह घटना क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार पल बन गई, जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इस अद्वितीय प्रदर्शन के बाद, क्रिकेट जगत में प्रफुल्ल हिंगे की चर्चा हो रही है। उनके इस कारनामे ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया है। खेल विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने उनकी प्रतिभा की सराहना की है, और भविष्य में उनके प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह आगे चलकर आईपीएल में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। यह सफलता न केवल प्रफुल्ल हिंगे के लिए, बल्कि उनके परिवार, कोच और प्रशंसकों के लिए भी गर्व का क्षण है। यह युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है, जो आईपीएल जैसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। प्रफुल्ल हिंगे की यह सफलता दर्शाती है कि कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिभा से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इस अद्भुत प्रदर्शन ने आईपीएल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है और खेल प्रेमियों को भविष्य में और भी रोमांचक पलों की उम्मीद है





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