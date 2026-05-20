IPL 2026: 'पर्पल कैप' और टॉप-5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट

भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में चल रहे खराब मौसम और चुनौतियों के बावजूद, कुछ गेंदबाज अपने दम पर अपना नाम रोमांचक करने की कोशिश कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार और उनके साथियों से पर्पल कैप नाम रखने का दास अधिक स्पष्ट रूप से लग रहा है। इस आर्टिकल में टॉप-5 गेंदबाजों के बारे में जानने के लिए पढ़ें।

भुवनेश्वर कुमार का पर्पल कैप जीतना लगभग तय, ये हैं IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज IPL 2026 Purple Cap Update: आइए इस आर्टिकल में आपको आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों के बारे में बताते हैं.

साथ ही पर्पल कैप के दावेदार पर भी नजर डालते हैं... इंडियन प्रीमियर लीग रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ते हुए अब प्लेऑफ के नजदीक आ पहुंचा है. ये सीजन वैसे तो बल्लेबाजों के नाम रहा है, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे रहे हैं, जिन्होंने विकेटचटकाऊ गेंदबाजी की है.

भुवनेश्वर कुमार पिछले काफी वक्त से पर्पल कैप अपने नाम किए हुए हैं और अब ऐसा लग रहा है मानो भुवी से पर्पल कैप छीनना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होने वाला है. तो आइए इस आर्टिकल में आपको टॉप-5 गेंदबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर-1 पर भुवनेश्वर कुमार का नाम है.

भुवी इस सीजन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब पर्पल कैप इस सीजन उन्हीं के नाम रहने वाली है और वह इसे जीतने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. आरसीबी के इस तेज गेंदबाज ने इस सीजन अब तक 13 मैच खेले हैं, जिसकी 13 पारियों में उन्होंने 16.37 के औसत से 24 विकेट झटके हैं. भुवनेश्वर ने 7.70 की इकोनॉमी से रन दिए हैं





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