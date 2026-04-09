IPL 2026: इन खिलाड़ियों ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के, लिस्ट में युवा खिलाड़ियों का जलवा

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की सूची जारी हो गई है, जिसमें युवा खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। समीर रिजवी और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। इस खबर में टॉप-5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनकी बल्लेबाजी शैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है और इस सीजन में कई यादगार मुकाबले देखने को मिले हैं, जिनमें दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात टाइटन्स (GT) के बीच खेल ा गया मैच सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। युवा खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है, और लंबे-लंबे छक्के लगाकर प्रशंसकों का मनोरंजन किया है। इस सीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश के दो युवा खिलाड़ी सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में शीर्ष पर बने हुए हैं, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। वैभव सूर्यवंशी और समीर रिजवी ने

अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है, और आईपीएल 2026 में अपनी पहचान बनाई है। चलिए, जानते हैं कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन-कौन शामिल है और किस खिलाड़ी ने किस अंदाज में इस सीजन में धमाल मचाया है।\सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी समीर रिजवी सबसे आगे हैं। समीर रिजवी ने इस सीजन में खेले गए 3 मैचों की 3 पारियों में 80.00 की शानदार औसत और 161.62 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए कुल 160 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 11 छक्के निकले हैं, जो उनकी तूफानी बल्लेबाजी का सबूत हैं। समीर रिजवी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से आते हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे देश का ध्यान खींचा है। वहीं, वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में पीछे नहीं हैं। वैभव आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 122 रन बनाए हैं, जिसमें 40.67 की औसत और 248.98 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट शामिल है। वैभव ने 10 चौके और 11 छक्के लगाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। वैभव बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर सभी को हैरान कर दिया था।\इस लिस्ट में अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो मुंबई इंडियंस के स्टार ओपनर रियान रिकल्टन तीसरे नंबर पर हैं। रियान ने 3 मैचों की 3 पारियों में 32.67 की औसत और 168.97 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 98 रन बनाए हैं। रियान के बल्ले से 6 चौके और 9 छक्के निकले हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड भी इस लिस्ट में शामिल हैं। टिम ने आईपीएल 2026 में 2 मैचों की 2 पारियों में 31.00 की औसत और 166.07 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 86 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 चौके और 9 छक्के निकले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पटीदार भी इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। रजत पटीदार ने 2 मैचों की 2 पारियों में कुल 79.00 की औसत और 254.83 की स्ट्राइक रेट से 79 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 9 छक्के निकले हैं। आईपीएल 2026 में इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। हर मैच में छक्कों की बौछार देखने को मिल रही है, जिससे इस सीजन का रोमांच चरम पर है और आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है





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