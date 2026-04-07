IPL 2026: रवि बिश्नोई टॉप पर, पर्पल कैप की रेस में कांटे की टक्कर

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की दौड़ में रोमांच जारी है, रवि बिश्नोई फिलहाल पर्पल कैप की रेस में आगे चल रहे हैं। अन्य गेंदबाजों के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।

आईपीएल 2026: सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ों की रेस तेज़ हो गई है, रवि बिश्नोई पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) 2026 में रोमांचक मुकाबले जारी हैं, और अब तक खेल े गए मैचों में गेंदबाज ों का दबदबा देखने को मिला है। इस सीज़न में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन गेंदबाज ों ने बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर्पल कैप की रेस में शामिल गेंदबाज ों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, जिससे हर मैच और भी ज़्यादा रोमांचक हो गया

है। इस लेख में, हम आपको आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बारे में जानकारी देंगे और पर्पल कैप की दौड़ में कौन आगे है, इस पर भी नज़र डालेंगे।\आईपीएल 2026 का पर्पल कैप फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के पास है। उन्होंने अब तक खेले गए मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। पर्पल कैप आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को दिया जाता है, और रवि बिश्नोई इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। बिश्नोई ने अब तक 2 मैच खेले हैं और 5 विकेट हासिल किए हैं, उनका इकॉनमी रेट 8.14 का रहा है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने पहले मैच में 1 विकेट लिया, जबकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ दूसरे मैच में 4 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई। पर्पल कैप की दौड़ में शामिल अन्य गेंदबाजों में विजयकुमार वैशाख, जैकब डफी और अंशुल कंबोज शामिल हैं, जिन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इन सभी गेंदबाजों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, और हर मैच में विकेटों की संख्या बदलने की संभावना है। आने वाले मैचों में इन गेंदबाजों के पास पर्पल कैप के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका होगा।\आईपीएल 2026 में पर्पल कैप की दौड़ में शामिल गेंदबाजों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। रवि बिश्नोई एक स्पिन गेंदबाज हैं और भारतीय पिचों पर उनकी गेंदबाजी काफी प्रभावी साबित हो सकती है। टॉप 5 में शामिल अन्य गेंदबाज तेज गेंदबाज हैं, जिससे रवि बिश्नोई के नंबर 1 पर बने रहने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अन्य गेंदबाजों को भी पर्पल कैप जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पर्पल कैप की दौड़ में शामिल सभी गेंदबाजों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं: रवि बिश्नोई (राजस्थान रॉयल्स) ने 2 मैच में 7 ओवर में 42 गेंदें डालीं और 5 विकेट लिए, उनका औसत 11.40 रहा और उन्होंने 1 बार 4 विकेट लिए। विजयकुमार विशाख (पंजाब किंग्स) ने 3 मैच में 8 ओवर में 48 गेंदें डालीं और 5 विकेट लिए, उनका औसत 14.40 रहा। जैकब डफी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) ने 2 मैच में 8 ओवर में 48 गेंदें डालीं और 5 विकेट लिए, उनका औसत 16.00 रहा। अंशुल कंबोज (चेन्नई सुपर किंग्स) ने 3 मैच में 10.4 ओवर में 64 गेंदें डालीं और 5 विकेट लिए, उनका औसत 24.40 रहा। टी नटराजन (दिल्ली कैपिटल्स) ने 2 मैच में 7 ओवर में 42 गेंदें डालीं और 4 विकेट लिए, उनका औसत 13.25 रहा। आने वाले मैचों में, इन गेंदबाजों के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि सभी पर्पल कैप हासिल करने की कोशिश करेंगे





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