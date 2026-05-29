IPL 2026: क्वालीफायर 2 में पर्पल कैप की रेस, रबाडा और आर्चर को भुवनेश्वर को पछाड़ने का मौका

गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर 2 मैच में पर्पल कैप की रेस में बदलाव संभव। कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे।

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों में पर्पल कैप की रेस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। फिलहाल यह प्रतिष्ठित टोपी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के सिर पर सजी है, जिन्होंने 15 मैचों में 26 विकेट लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। हालांकि, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच शुक्रवार को खेले जाने वाले क्वालीफायर 2 मैच में दो दावेदार उन्हें पीछे छोड़ने की तैयारी में हैं। कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर दोनों के पास अपने प्रदर्शन से इस कैप पर कब्जा करने का सुनहरा अवसर है। यह मुकाबला सिर्फ फाइनल में जगह बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए भी अहम होगा। कगिसो रबाडा इस सीजन गुजरात टाइटंस के लिए शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 15 पारियों में 26 विकेट लिए हैं, जो भुवनेश्वर के बराबर हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी 9.

48 की है और औसत 21.03 का है। अगर रबाडा आज एक भी विकेट लेते हैं, तो वह भुवनेश्वर को पीछे छोड़कर पर्पल कैप के नए मालिक बन जाएंगे। दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर ने भी 15 मैचों में 24 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी इकोनॉमी 9.17 और औसत 21.41 है। आर्चर को भुवनेश्वर से आगे निकलने के लिए तीन विकेट चाहिए, जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन असंभव नहीं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से कौन सी गेंदबाजी करते हुए नई ऊंचाइयों को छूता है। पर्पल कैप की रेस में चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः अंशुल कंबोज और एहसान मलिंगा हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज ने 14 मैचों में 21 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, जिससे उनकी दावेदारी खत्म हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के एहसान मलिंगा ने 15 मैचों में 20 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी टीम भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है। अब सारी निगाहें क्वालीफायर 2 पर हैं, जहां रबाडा और आर्चर के प्रदर्शन से पर्पल कैप का फैसला हो सकता है। यह मुकाबला न सिर्फ टीमों के लिए, बल्कि गेंदबाजी आंकड़ों के लिए भी ऐतिहासिक हो सकता है। आईपीएल 2026 में अब तक का यह सबसे रोमांचक पर्पल कैप मुकाबला है





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