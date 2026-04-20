IPL 2026: तिलक वर्मा का ऐतिहासिक शतक, मुंबई इंडियंस के लिए रचा इतिहास

आईपीएल 2026 में तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेलकर मुंबई इंडियंस को मजबूती प्रदान की। जानें इस रिकॉर्ड तोड़ पारी के बारे में विस्तार से।

आईपीएल 2026 के 30वें मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुजरात टाइटंस के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खेल ते हुए तिलक ने न केवल अपना पहला आईपीएल शतक जड़ा, बल्कि अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस रोमांचक मुकाबले में तिलक वर्मा ने 45 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 101 रनों की तूफानी पारी खेल ी। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 7

गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। सीजन के शुरुआती मैचों में संघर्ष करने के बाद तिलक वर्मा का यह शानदार फॉर्म मुंबई इंडियंस के खेमे में एक नई ऊर्जा लेकर आया है। मैच के दौरान जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया, तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम के अन्य साथी खिलाड़ी अपनी खुशी नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या के जश्न का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे तिलक की उपलब्धि पर गर्व महसूस करते नजर आ रहे हैं। इस शतकीय पारी के साथ ही तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। उन्होंने सनथ जयसूर्या के 45 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में अब सनथ जयसूर्या और तिलक वर्मा शीर्ष पर हैं, जिनके बाद कैमरन ग्रीन और सूर्यकुमार यादव का नाम आता है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि तिलक ने दबाव की स्थिति में आकर बल्लेबाजी की थी। उनकी बल्लेबाजी तकनीक और संयम ने यह साबित कर दिया कि वे आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के भविष्य के बड़े सितारे हैं। इस मैच की परिस्थितियों को देखते हुए तिलक ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन एक बार क्रीज पर जम जाने के बाद उन्होंने गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। विशेष रूप से डेथ ओवर्स में उनके द्वारा लगाए गए शॉट किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने के लिए काफी थे। तिलक वर्मा की यह पारी कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि आईपीएल के इतिहास में नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाने वाले वे मात्र चौथे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले यूसुफ पठान, डेविड मिलर और बेन स्टोक्स ने ही यह दुर्लभ कारनामा किया था। यह दर्शाता है कि तिलक वर्मा न केवल शीर्ष क्रम पर बल्कि मध्यक्रम में भी मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने वाले वे सूर्यकुमार यादव के बाद मुंबई इंडियंस के दूसरे बल्लेबाज हैं। उनकी यह पारी टीम के लिए संजीवनी का काम करेगी क्योंकि मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए लगातार जीत की आवश्यकता है। तिलक की आक्रामक बल्लेबाजी शैली और मैच को अंत तक ले जाने की क्षमता ने उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बना दिया है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तिलक इसी लय को बरकरार रखते हैं, तो मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 का खिताब जीतना मुश्किल नहीं होगा। पूरा क्रिकेट फैंस और मुंबई इंडियंस के प्रशंसक तिलक वर्मा के भविष्य के प्रदर्शन को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे आने वाले मैचों में भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। यह पारी उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी जिसने उन्हें एक वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है





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