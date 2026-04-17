IPL 2026: मुंबई इंडियंस को डिकॉक के शतक से मिली राहत, लेकिन टीम को मिली चौथी हार

क्विंटन डिकॉक ने IPL 2026 में शानदार वापसी करते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए एक जोरदार शतक जड़ा। हालांकि, उनके शतक के बावजूद मुंबई इंडियंस को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा और यह उनकी लगातार चौथी हार थी।

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई, जब उनके स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वापसी करते ही धमाकेदार शतक जड़ दिया। वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेल े गए मुकाबले में डिकॉक ने अपने बल्ले से तूफान मचाया। रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में प्लेइंग इलेवन में शामिल किए गए डिकॉक ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सिर्फ 53 गेंदों में शतक पूरा किया और अंत तक नाबाद रहते हुए 60 गेंदों पर 112 रन बनाए। उनकी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल रहे, जबकि

स्ट्राइक रेट 190 से ज्यादा का रहा। मैच की शुरुआत मुंबई के लिए अच्छी नहीं रही थी। रयान रिकेल्टन जल्दी आउट हो गए, वहीं सूर्या गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। ऐसे मुश्किल समय में डिकॉक ने पारी को संभाला और नमन धीर के साथ मिलकर 122 रनों की शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी ने मुंबई को मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। डिकॉक का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि वह एक बार फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। इससे पहले 2019 से 2021 के बीच वह टीम के अहम खिलाड़ी रहे थे और खूब रन बनाए थे। हालांकि बाद के सीजनों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इस बार उन्होंने वापसी करते ही बता दिया कि वह अभी भी बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा की चोट ने जहां टीम को चिंता में डाल दिया था, वहीं डिकॉक की यह पारी उस चिंता को काफी हद तक कम करती नजर आई। लेकिन इसके साथ ही टीम के अंदर जगह को लेकर मुकाबला भी बढ़ गया है। खासकर तिलक वर्मा के लिए यह पारी दबाव बढ़ाने वाली है, जो इस सीजन में अब तक लगातार फ्लॉप रहे हैं। हालांकि, मुंबई की टीम ये मुकाबला नहीं जीत सकी और लगातार चौथे मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स ने मुंबई के 196 रनों के जवाब में ये टोटल 17वें ओवर में ही चेज कर लिया। प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने तूफानी फिफ्टी जड़ी





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आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस क्विंटन डिकॉक शतक पंजाब किंग्स

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