IPL 2026: भारतीय बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रेट में दिखाई दी दमदार कमाई, विदेशी गेंदबाज फिर बने ज्यादा असरदार

IPL सीजन 2026 में भारतीय बल्लेबाजों ने विदेशियों से बेहतर स्ट्राइक रेट दिखाई, जबकि विदेशी गेंदबाज कम संख्या में होने के बावजूद अधिक प्रभावशाली रहे। देखें पूरा विश्लेषण।

भारतीय बल्लेबाज स्ट्राइक रेट में आगे निकले, गेंदबाजी में अब भी विदेशी ज्यादा असरदार। एक समय IPL की पहचान विदेशी पावर-हिटर्स से होती थी। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, पोलार्ड और वॉर्नर जैसे खिलाड़ी लीग का टेम्पो तय करते थे। लेकिन IPL 2026 ने तस्वीर बदल दी। अब मैच का रुख भारतीय बल्लेबाज तय कर रहे हैं। इस सीजन भारतीय बल्लेबाज ों ने विदेशियों से ज्यादा आक्रामक स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हालांकि गेंदबाजी में कहानी उलट गई। जहां भारतीय गेंदबाज पूरे सीजन दबाव में दिखे, वहीं विदेशी गेंदबाज कम संख्या में होने के बावजूद ज्यादा असरदार साबित हुए। IPL 2026 में भारतीय बल्लेबाज ों का औसत स्ट्राइक रेट 157.

01 रहा, जबकि पिछले सीजन यह आंकड़ा 152 के आसपास था। विदेशी बल्लेबाजों ने इस बार 155.37 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, पिछले सीजन की तुलना में उनका झुकाव 153 के पास था। गेंदबाजी के मात्रा में भारतीय गेंदबाजों ने 506 विकेट लिए, जबकि पिछले सीजन उन्होंने 533 विकेट सफलता के साथ पकड़े थे। इच्छा के कुल से पूछते हुए, इन दोनों की अर्थवariance समान रही। इस सीजन 53 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, जिनमें 31 भारतीय और 22 विदेशी शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और संजू सैमसन को भारतीयों में सबसे ज्यादा 3-3 बार यह अवॉर्ड मिला। पिछले सीजन भी 53 खिलाड़ी चुने गए थे, जिनमें 35 भारतीय और 18 विदेशी थे। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि बल्लेबाजी की एवरेज बढ़ानी है तो स्ट्राइक रेट की कुर्बानी देनी होगी और अगर स्ट्राइक रेट में इजाफा करना है तो एवरेज से समझौता करना होगा। इस बार यह कहावत फेल होती दिखाई दे रही है। इस सीजन में ओवरलऑल बैटिंग एवरेज और स्ट्राइकरेट दोनों में पिछले सीजन की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चौके, छक्के, शतक और अर्धशतक के नंबर भी 2025 की तुलना में बढ़े हैं। 2025 में जहां कुल 829 विकेट गिरे थे, वहीं 2026 में यह संख्या घटकर 813 रह गई। गेंदबाजों का औसत 31.42 से बढ़कर 32.45 पहुंच गया, यानी एक विकेट लेने में पहले से ज्यादा रन खर्च हुए। इकोनॉमी रेट भी IPL इतिहास में सबसे महंगा रहा। 2025 की तुलना में इकोनॉमी 9.50 से बढ़कर 9.76 हो गई। इस सीजन भारतीय और विदेशी गेंदबाजों के बीच प्रदर्शन अंतर के बारे में गहन विश्लेषण प्रस्तुत है, जहां विदेशी गेंदबाज कम संख्या में होने के बावजूद अधिक प्रभावशाली साबित हुए। साथ ही, बल्लेबाजी की परिणामकारिता में भारतीय खिलाड़ियों की बढ़ोतरी स्पष्ट है, जो स्ट्राइक रेट और आक्रामक दृष्टिकोण दोनों में सुधार दिखा रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच के मांदylation में भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी में हल्की बदलाव दिख रहा है, जो आगे की सीजनों के लिए रोचक सांख्यिकीय बिंदु प्रस्तुत करता है। IPL 2026 की कहानी केवल संख्याओं की नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के दृष्टिकोण और रणनीतिक बदलावों की भी है





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