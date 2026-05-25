IPL 2026 पर्पल कैप: भुवनेश्वर कुमार के साथ कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर की छाया

भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर और अन्य पेस गेंदबाजों की IPL 2026 में पर्पल कैप रेस का विस्तृत विश्लेषण और अगले मुकाबले में क्या हो सकता है

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का रोमांचक दौर अपने चरम पर पहुँच चुका है और प्रतियोगिता का सबसे चर्चित विषय पर्पल कैप की रेस बना हुआ है। यह रेस उन्हीं तेज गेंदबाजों के लिए है, जो लेग एंड में सबसे अधिक विकेट लेकर निकले हैं। इस सीजन में भुवनेश्वर कुमार , गुजरात टाइटंस के नामी पेसर, टूड़ अप करने वाले इस रेस के शिखर पर खड़े हैं। 13 मैचों में 24 विकेट लेकर उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी पर गहरी छाप छोड़ी है, जबकि उनकी औसत 16.

37 और इकोनॉमी 7.70 ने उन्हें पर्पल कैप के हकदार बना दिया है। हाल के मैचों में कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर ने भी अपने विकेट दिखाकर तालिकाबद्ध स्थान बदलिए हैं। रबाडा, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 24 विकेट लिए हैं, दूसरी पोजीशन पर इन्कार कीजाते हुए इस सूची को रोमांचक बना रहा है। दूसरी तरफ, जोफ्रा आर्चर, राजस्थानी तेज़ी का एक नया सितारा, 18 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर खड़ा है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी पहली बड़ी गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दर्शकों को चकित कर दिया। इसके साथ ही राशिद खान और अंशुल कंबोज ने भी अपने-अपने टीमों के लिए महत्वपूर्ण फॉर्म दिखाया है। राशिद ने 14 मैचों में 21 विकेट लेकर पाँचवाँ स्थान सुनिश्चित किया है, जबकि कंबोज, जिनकी इकोनॉमी 10.52 है, 21 विकेट लेकर चौथे स्थान पर खड़े हैं। इस बीच, भुवनेश्वर की जीत वाली वायफ़ेक्टर का उपयोग शत्यंता ने जाना। उन्होंने रबीता को तोड़ते हुए साइलेंसता की तरह तकनीकों को प्रस्तुत किया है। लगातार परफेक्शन के बावजूद, पर्पल कैप की दौड़ अभी भी पूरी खुली है। अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट 26 मई का मैच है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होने वाला है। यदि रबाडा एक और विकेट ले लेते हैं, तो दिखाई देने वाले चक्रव्यूह में पर्पल कैप उनकी नाव में झांक सकता है। वहीं, भुवनेश्वर भी अपने रबाडा के खिलाफ तालमेल बनाने का मौका रखता है, जिससे उसकी वर्तमान स्थिति पर सवाल उठ सकता है। इस रेस में हर मैच की गणना होती है और दोनों टीमों के इंसान प्रयास भी पर्पल कैप के लायक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मुंबई इंडियंस के साथ खेल में जोफ्रा आर्चर ने अपनी पहली सफलता पाई। उन्होंने 14 मैचों में 21.71 का औसत बनाए रखा है और 18 विकेट लेने के बाद भारत के महत्वपूर्ण पेसरों की श्रेणी में खुद को स्थापित कर लिया है। अन्य पेसरों के मुकाबले उनकी इकोनॉमी 8.76 के आसपास है, जो एक बड़ा फ़ासला है, लेकिन उनकी पेसिंग पर जलती तेज़ हो रही है। भुवनेश्वर के पर्फार्मेंस के बावजूद, रबाडा का मैचों में सक्रिय रहना पर्पल कैप के लिए जोखिम भरा बनाने वाला है। 24 विकेट के लक्ष्य के साथ उनका इकोनॉमी 9.18 दर्शाता है कि वे रिलैक्स हैं। साथ ही, उन्हें लगातार प्रतिज्ञाएं और उपयुक्त फ़ॉर्म चाहिए। कुल मिलाकर, IPL 2026 की पर्पल कैप रेस को देख रहा है कि किस तरह से पार्लिंग पर काबू पाया जाता है और कौन सबसे अच्छे फीचर को पनाह देती है। खेल का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि युवा और अनुभवी दोनों पेस गेंदबाज अपनी क्षमताएं प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे लीग की खूबी और भी बढ़ रही है





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