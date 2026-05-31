IPL 2026 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

आईपीएल 2026 में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची जिनमें वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रजत पाटीदार, रयान रिकेल्टन और मिचेल मार्श शामिल हैं। पढ़ें उनकी प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी।

आईपीएल 2026 का सीजन रोमांच और गति से भरपूर रहा। बल्लेबाजों ने अपने शानदार छक्कों द्वारा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सीजन इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगे, और लगभग हर मुकाबले में 200 से अधिक रनों का स्कोर बोर्ड पर दिखाई दिया। कुछ खिलाड़ी बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त कारनामा किया और अपनी टीमों का बल लगातार बनाए रखा। इस सीजन सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के रूप में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है। वह अपनी तेज़ी से खेलने की शैली और लगातार छक्कों के लिए प्रसिद्ध हैं। वैभव ने 16 मैच खेले, 16 पारियों में कुल 72 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 237.

30 और औसत 48.50 के साथ 776 रन बनाए। उनकी इस प्रदर्शन में 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे, जिनमें से 3 अर्धशतक 90 रन के नजदीक आकर आउट हुए। साथ ही उन्होंने 63 चौके भी लगाए। दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 15 मैच खेले, 15 पारियों में 43 छक्के और स्ट्राइक रेट 204.72 के साथ 563 रन बनाए। उनके पास 1 शतक और 4 अर्धशतक हैं। तीसरा स्थान राजस्थान रॉयल्स के आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार का है। उन्होंने 15 मैच खेले, 14 पारियों में 41 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 192.69 और औसत 41.75 के साथ 501 रन बनाए। उन्होंने 5 फिफ्टियां लगाईं और एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद तीसरे बार आईपीएल कप्तान बन गए। चौथे स्थान पर पंजाब किंग्स के रयान रिकेल्टन हैं। उन्होंने 12 मैच खेले, 12 पारियों में 38 छक्के और स्ट्राइक रेट 186.66 के साथ 448 रन बनाए। उनके पास 1 शतक और 2 अर्धशतक हैं। पांचवाँ स्थान लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श का है। उन्होंने 13 मैच खेले, 13 पारियों में 36 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 163.18 और औसत 43.31 के साथ 563 रन बनाए। उनके पास 1 शतक और 3 अर्धशतक हैं। इस तरह यह सीजन बल्लेबाजों के नए रेकॉर्ड से भरा रहा





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