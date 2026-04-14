IPL 2026: साकिब हुसैन का शानदार डेब्यू, बिहार के इस गेंदबाज ने पहले ही मैच में झटके 4 विकेट

IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट लेकर धूम मचा दी। बिहार के इस युवा खिलाड़ी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। साकिब का सफर संघर्षपूर्ण रहा है, जिसने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है।

IPL 2026 में युवा खिलाड़ियों का जलवा जारी है. बिहार से आए एक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने अपने डेब्यू मैच में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू किया और अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साकिब हुसैन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया और साबित कर दिया कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट लिए, जिसमें यशस्वी जायसवाल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई जैसे बड़े नाम शामिल थे।

साकिब हुसैन का सफर संघर्षपूर्ण रहा है, जो मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं। उनके परिवार ने भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए काफी त्याग किए हैं। साकिब के पिता किसान हैं और उनके पैर में चोट है। साकिब ने बताया कि, 'जूते काफी महंगे आते हैं, हम जूते लेंगे, तो खाएंगे कहां से'. उनकी मां ने उनके लिए अपने गहने बेचकर जूते खरीदे थे, ताकि उनका बेटा क्रिकेट खेल सके। साकिब ने बताया कि वह आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें क्रिकेट की ओर मोड़ दिया। 14 दिसंबर 2004 को बिहार में जन्मे साकिब ने छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने 6 फर्स्ट क्लास मैचों में 16 विकेट लिए हैं और 13 टी20 मैचों में 14 विकेट झटके हैं।

साकिब हुसैन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने बॉलिंग कोच वरुण आरोन को दिया है, जिन्होंने उन्हें खेल के लिए तैयार किया। साकिब ने कहा कि वरुण भैया पिछले चार मैचों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और यह सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। साकिब की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो यह दर्शाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।

साकिब हुसैन की इस सफलता के बाद, उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे लोग उनकी मेहनत और संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उन्हें आईपीएल 2026 में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 30 लाख रुपये की बेस प्राइस में टीम में शामिल किया और साकिब ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। साकिब की गेंदबाजी में न सिर्फ गति थी, बल्कि सटीक लाइन और लेंथ भी थी, जिसकी वजह से वह बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहे।

साकिब हुसैन का यह प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है, जो यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से सफलता हासिल की जा सकती है। साकिब की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं। उनकी सफलता बिहार और देश के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है और आने वाले समय में और भी कई युवा खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।





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