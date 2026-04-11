IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी से मचा धमाल, हर मैच में पहली गेंद पर किया धमाका!

IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। हर मैच में पहली गेंद पर छक्का या चौका जड़कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस लेख में उनके शानदार प्रदर्शन और आत्मविश्वास की चर्चा की गई है, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य बनाते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी निडर और आक्रामक बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान खींचा है। मौजूदा आईपीएल सीजन में वैभव ने चारों मैचों में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव आ जाता है। चाहे सामने जसप्रीत बुमराह हों, भुवनेश्वर कुमार हों या जोश हेजलवुड,

उन्होंने लगभग हर गेंदबाज के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया है।\वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ मैच में मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा, जबकि गुजरात टाइटन्स (जीटी) के विरुद्ध मुकाबले में मोहम्मद सिराज की गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि, उस मैच में राशिद खान के खिलाफ वह पहली गेंद पर बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और आउट हो गए। मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ मुकाबले में वैभव ने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का जड़कर सबको चौंका दिया। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट का भी उन्होंने छक्के से स्वागत किया। हार्दिक पंड्या के खिलाफ उन्हें एक रन से संतोष करना पड़ा, लेकिन शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर फिर से छक्का लगाकर उन्होंने अपनी पहचान कायम रखी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ मैच में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर चौका जड़ा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के खिलाफ उन्होंने एक के बाद एक चौके और छक्के लगाकर अपना दबदबा बनाया। यह प्रदर्शन उनके आत्मविश्वास और खेल के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है।\दिलचस्प बात यह है कि पिछले सीजन में अपने आईपीएल डेब्यू पर भी वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद को छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए थे, और वह भी शार्दुल ठाकुर जैसे अनुभवी भारतीय गेंदबाज के खिलाफ। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। राजस्थान रॉयल्स के तत्कालीन कप्तान संजू सैमसन और तत्कालीन हेड कोच राहुल द्रविड़ ने आईपीएल डेब्यू मैच से एक दिन पहले वैभव से बातचीत की थी। दोनों को इस बात की चिंता थी कि इतनी कम उम्र में वह दबाव को कैसे संभालेंगे। जब उनसे गेम प्लान पूछा गया तो वैभव ने बेहद आत्मविश्वास से कहा था, 'कोई खास प्लान नहीं है सर, बस खेलेंगे। अगर हमें पहला मिला, तो पहला ही उड़ा देंगे।' संजू सैमसन ने यह किस्सा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के हालिया नमन अवॉर्ड्स समारोह के दौरान साझा किया था। वैभव सूर्यवंशी ने मैच में वही करके दिखाया, उन्होंने पहली ही गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। कम उम्र में इस तरह की निडरता और आत्मविश्वास दिखाकर वैभव सूर्यवंशी ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक उभरते खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े सितारे बनने जा रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक उज्ज्वल संकेत है और प्रशंसक उनसे भविष्य में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं





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