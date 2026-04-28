IPL 2026: पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज रोमांचक मुकाबला, दोनों टीमों के स्टार प्लेयर्स का प्रदर्शन पर ध्यान

IPL 2026 में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और आज का मैच दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब किंग्स वर्तमान में टेबल टॉपर हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स भी मजबूत नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले में दोनों टीमों के स्टार प्लेयर्स का प्रदर्शन पर विशेष ध्यान रहेगा।

IPL 2026 का आज एक महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है, जिसमें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने-सामने होंगे। यह मैच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेल ा जाएगा। इस सीजन में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन किया है और वर्तमान में वे टेबल टॉपर हैं। उन्होंने 7 में से 6 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स ने 8 में से 5 मुकाबले जीते हैं और 3 में हार झेली है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेल े गए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने 17 जीत दर्ज की हैं, जबकि पंजाब किंग्स ने 12 जीत हासिल की हैं और एक मैच टाई रहा है। न्यू चंडीगढ़ में दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेल े गए, दोनों पंजाब ने जीते। पंजाब किंग्स के लिए इस सीजन में प्रभसिमरन सिंह और अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रभसिमरन सिंह ने 7 मैचों में 192.

61 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 287 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 7 मैचों में 7 विकेट झटके हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओर से वैभव सूर्यवंशी इस सीजन टीम के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया था। उन्होंने 8 मैचों में 234.86 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जोफ्रा आर्चर कहर बरपा रहे हैं, जिन्होंने 8 मैचों में 13 विकेट लिए हैं। महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों को मदद करती है। मोहाली के नए मैदान में 14 IPL मुकाबले खेले गए हैं। यहां का हाईएस्ट IPL टीम स्कोर 254/7 है, जो इस सीजन पंजाब ने लखनऊ के खिलाफ बनाया था। मुल्लांपुर में मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। मैच वाले दिन यहां गर्मी रहेगी। तापमान 38 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। पंजाब किंग्स की टीम में प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, नेहल वढेरा शामिल हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जॉफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, वैभव सूर्यवंशी शामिल हैं। इसके अलावा, 25 मिनट का रास्ता 11 मिनट में तय किया गया, 60 पुलिसकर्मियों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा गया कि बातों से नहीं बैट से जवाब देना जरूरी है। जैसलमेर में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया, उदयपुर में जगन्नाथजी का नौका-विहार हुआ। नारनौल की बिजली व्यवस्था पहली आंधी-बारिश में फेल हो गई। रात में तेज हवाओं से मौसम बदला। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नोएडा में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPL 2026 पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट प्रभसिमरन सिंह

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

आज का आईपीएल मैच, 26 अप्रैल 2026: कोलकाता नाइटराइडर्स का आज मुकाबला, लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी किंग खान की टीमAaj Ka IPL 2026 Match, 26 April: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 38वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है।

Read more »

IPL 2026: प्रियांश आर्य को प्रीति जिंदा ने मारा पंच, रवि शास्त्री का रिएक्शन VIRALपंजाब किंग्स ने टी20 इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ करते हुए 265 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स को हराया. इस मुकाबले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रीति जिंटा के साथ प्रियांश आर्य दिख रहे हैं.

Read more »

इन 5 बल्लेबाजों ने IPL 2026 में लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के - IPL 2026 Most sixes List Vaibhav SooryavanshiIPL 2026 : भारत के कई तूफानी बल्लेबाजों ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली लिस्ट में जगह बनाई है. आइए उनके बारे में जानते हैं. IPL | खेल समाचार

Read more »

DC Vs RCB Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देखें दिल्ली बनाम आरसीबी का लाइव मैच? डिटेल्स करें नोटDC versus RCB: IPL 2026 का 39वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 27 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है।

Read more »

आज का आईपीएल मैच, 27 अप्रैल 2026: आईपीएल में आज आरसीबी का मुकाबला, अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी विराट कोहलीAaj Ka IPL 2026 Match, 27 April: आईपीएल 2026 में आज 39वां मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर आरसीबी से होगी।

Read more »

IPL 2026 Points Table: 'सरपंच' बना हुआ है पंजाब, KKR की सुपर ओवर में जीत से दो टीमों को तगड़ा नुकसानलखनऊ के इकाना स्टेडियम में KKR और LSG के बीच IPL 2026 का मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में गया, जहां केकेआर ने जीत हासिल की।

Read more »