IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी छठी जीत हासिल की, डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे की विस्फोटक पारियों ने किया काम

IPL 2026 के 40वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हराकर उनकी इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखा दिया. डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे की विस्फोटक पारियों ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. राजस्थान ने 223 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की.

IPL 2026 के 40वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हराकर उनकी इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखा दिया.

न्यू चंडीगढ़ में हुए इस मैच में राजस्थान ने 223 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की. डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे की विस्फोटक पारियों ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. राजस्थान को आखिरी छह ओवर में 71 रन की जरूरत थी, लेकिन फरेरा ने केवल 26 गेंदों में नाबाद 52 रन और दुबे ने 12 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई.

दोनों ने मिलकर 9 चौके और 5 छक्के जड़े, जिससे पंजाब के गेंदबाजों को बेबस कर दिया गया. पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन और मार्को जानसेन का प्रदर्शन खराब रहा, जबकि युजवेंद्र चहल ने तीन विकेट लिए, लेकिन उनका प्रयास अंत में बेकार साबित हुआ. इससे पहले, पंजाब किंग्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए.

प्रभसिमरन सिंह ने 44 गेंदों में 59 रन बनाए, जबकि प्रियांश आर्य ने 11 गेंदों में 29 रन और कूपर कॉनॉली ने 14 गेंदों में 30 रन बनाए. अंत में मार्कस स्टोइनिस ने 22 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. उन्होंने 6 छक्के और 4 चौके लगाए और आखिरी तीन ओवर में 55 रन बटोर लिए.

राजस्थान के लिए यश राज पुंजा ने शानदार गेंदबाजी की और दो विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने एक विकेट लिया. यह मैच न्यू चंडीगढ़ में हुए सबसे बड़े रनचेज के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया. राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ अपनी छठी जीत हासिल की और पंजाब किंग्स की न्यू चंडीगढ़ में अजेय रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

इस मैच में शुभम दुबे और डोनोवन फरेरा की जोड़ी ने एक तेजी से बढ़ते रन रेट के साथ मैच को अपने पक्ष में ले आया. दोनों ने मिलकर 14.4 के रन रेट से 83 रन की साझेलागी बनाई, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत की और प्लेऑफ के लिए अपनी दावियों को और मजबूत किए.

इस मैच में राजस्थान के बल्लेबाजों ने एक बार फिर अपनी क्षमता दिखाई और पंजाब के गेंदबाजों को बेबस कर दिया. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने अपने फॉर्म को जारी रखा और पंजाब किंग्स को एक कठिन पराजय का सामना करना पड़ा. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी और फील्डिंग दोनों ही प्रभावी रही, जबकि पंजाब किंग्स की गेंदबाजी और फील्डिंग में कई कमजोरियां सामने आईं.

इस जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजाहार किया और टीम को बधाई दी. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखाई और पंजाब किंग्स को एक कठिन पराजय का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने अपने फॉर्म को जारी रखा और पंजाब किंग्स को एक कठिन पराजय का सामना करना पड़ा





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPL 2026 राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स डोनोवन फरेरा शुभम दुबे

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL 2026 Points Table: 'सरपंच' बना हुआ है पंजाब, KKR की सुपर ओवर में जीत से दो टीमों को तगड़ा नुकसानलखनऊ के इकाना स्टेडियम में KKR और LSG के बीच IPL 2026 का मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में गया, जहां केकेआर ने जीत हासिल की।

Read more »

आज का आईपीएल मैच, 28 अप्रैल 2026: आईपीएल में आज फिर तूफान मचाने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर लौटना चाहेगीAaj Ka IPL 2026 Match, 28 April: आईपीएल 2026 में आज 40वां मुकाबला खेला जाएगा। इसमें टेबल टॉपर पंजाब किंग्स के सामने राजस्थान रॉयल्स की चुनौती होगी।

Read more »

प्रीति जिंटा से युजवेंद्र चहल ने की डिमांड: ओपनिंग बैटिंग करने की इच्छा जताई, एक्ट्रेस ने कहा- IPL खत्म होन...IPL 2026 Punjab Kings star spinner Yuzvendra Chahal wants to open batting. Follow latest updates.

Read more »

कोहली IPL में 9 हजार रन बनाने वाले पहले बैटर: दिल्ली का पावरप्ले में सबसे कम स्कोर; बेंगलुरु ने 81 बॉल रहते...Delhi Capitals IPL 2026 lowest powerplay score. Follow latest updates on cricket records and Virat Kohlis historic milestone on Dainik Bhaskar.

Read more »

दिल्ली-विराट का ऑटोग्राफ नहीं मिला तो बच्चा रोया, बैट फेंका: सुरक्षाकर्मियों ने मिलने से रोका था; DC-RCB मै...RCB Vs DC IPL 2026 Virat Kohli Fan Autograph Request Video Goes Viral.

Read more »

Shreyas Iyer Statement: पंजाब किंग्स को मिली पहली हार, कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ शब्दों में लिया जिम्मेदार का नामIPL 2026: पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार मिली है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों को इस हार के लिए जिम्मेदार बताया।

Read more »