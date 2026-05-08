IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किलें बढ़ीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने दी करारी शिकस्त

दिल्ली कैपिटल्स की राहें आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में अधिक मुश्किल हो गई हैं। वे अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 8 विकेट की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। टीम को कुछ दिन बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने का सामना करना पड़ेगा। अगर दिल्ली अपने तीनों मैच जीत लेती है तो वह अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है।

आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की राहें बेहद मुश्किल हो गई हैं। दिल्ली टीम अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में खेलती हुई कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 8 विकेट की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया। दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर महज 142 रन ही बना सकी। कोलकाता की टीम की जीत 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन उन्हें दिल्ली ने शुरुआती झटके तो दिए लेकिन वे जीत के लिए काफी नहीं थे। दिल्ली के गेंदबाजों ने रहाणे (13) और अंगकृष रघुवंशी (1) को पहले चार ओवरों में ही पवेलियन भेज दिया। केकेआर ने इस छोटे से लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर दिया। इस सीजन में यह दिल्ली कैपिटल्स की 7वीं हार है, जो उनके प्लेऑफ की उम्मीदों को अधर में लटका दिया। अब दिल्ली की टीम लीग स्टेज में केवल तीन मैच बचे हैं और अगर वे अपने तीनों मैच जीत लेती है तो वह अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है। लेकिन गणितीय रूप से, उन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने की गारंटी नहीं मिलती। दूसरे टीमों की हार को टीम के लिए चुनौती पहाड़ जैसे बन जाती है क्योंकि उन्हें anderer टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर, दिल्ली कैपिटल्स के लिए वापसी का रास्ता बेहद संकरा है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षर पटेल की सेना अपने बाकी बचे मैचों में शानदार प्रदर्शन कर कोई चमत्कार करेगी, अन्यथा 2026 का यह सीजन दिल्ली के लिए एक बुरे सपने की तरह खत्म हो सकता है। पीर्टन के अगला मुकाबला 11 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ होगा और उसके बाद 17 मई को वे अपने घर में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेंगे.

आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की राहें बेहद मुश्किल हो गई हैं। दिल्ली टीम अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में खेलती हुई कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 8 विकेट की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों ने सही साबित कर दिखाया। दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर महज 142 रन ही बना सकी। कोलकाता की टीम की जीत 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, लेकिन उन्हें दिल्ली ने शुरुआती झटके तो दिए लेकिन वे जीत के लिए काफी नहीं थे। दिल्ली के गेंदबाजों ने रहाणे (13) और अंगकृष रघुवंशी (1) को पहले चार ओवरों में ही पवेलियन भेज दिया। केकेआर ने इस छोटे से लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर दिया। इस सीजन में यह दिल्ली कैपिटल्स की 7वीं हार है, जो उनके प्लेऑफ की उम्मीदों को अधर में लटका दिया। अब दिल्ली की टीम लीग स्टेज में केवल तीन मैच बचे हैं और अगर वे अपने तीनों मैच जीत लेती है तो वह अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच सकती है। लेकिन गणितीय रूप से, उन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने की गारंटी नहीं मिलती। दूसरे टीमों की हार को टीम के लिए चुनौती पहाड़ जैसे बन जाती है क्योंकि उन्हें anderer टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर, दिल्ली कैपिटल्स के लिए वापसी का रास्ता बेहद संकरा है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षर पटेल की सेना अपने बाकी बचे मैचों में शानदार प्रदर्शन कर कोई चमत्कार करेगी, अन्यथा 2026 का यह सीजन दिल्ली के लिए एक बुरे सपने की तरह खत्म हो सकता है। पीर्टन के अगला मुकाबला 11 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ होगा और उसके बाद 17 मई को वे अपने घर में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेंगे





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