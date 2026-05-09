IPL 2026: सूर्यकुमार यादव की फॉर्म और संजू सैमसन की कप्तानी पर चर्चा

सूर्यकुमार यादव के लिए पिछला कुछ समय किसी बुरे सपने जैसा रहा है। आईपीएल 2026 में 10 मैचों में केवल 19.52 की औसत से 195 रन बनाने वाले सूर्या की फॉर्म ने चयनकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, उनकी कप्तानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन बल्ले से उनका योगदान अमेरिका के खिलाफ पारी को छोड़कर फीका रहा। संजू सैमसन के पास कप्तानी का अच्छा अनुभव है, वे राजस्थान रॉयल्स को 2022 के फाइनल तक ले जा चुके हैं। चयनकर्ता अब एक ऐसे कप्तान की तलाश में हैं जो मैदान पर स्थिर रहे और बल्ले से भी टीम को लीड करे, जिसमें सैमसन अभी सबसे फिट बैठ रहे हैं।

नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव के लिए पिछला कुछ समय किसी बुरे सपने जैसा रहा है। आईपीएल 2026 में 10 मैचों में केवल 19.52 की औसत से 195 रन बनाने वाले सूर्या की फॉर्म ने चयनकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि भारत ने उनकी कप्तानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन बल्ले से उनका योगदान अमेरिका के खिलाफ पारी को छोड़कर फीका रहा। अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति अब कप्तानी में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सूर्या को आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए कप्तान बरकरार रखा जाता है, तो भी उनकी फॉर्म पर कड़ी नजर रहेगी और संजू सैमसन को उनके डिप्टी (उप-कप्तान) के रूप में भेजा जाएगा।प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से कप्तानी की दावेदारी तक31 साल के संजू सैमसन के लिए साल 2026 करियर का सबसे बेहतरीन साल साबित हो रहा है। वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में बाहर बैठने के बाद, उन्होंने वेस्टइंडीज, इंग्लैंड (सेमीफाइनल) और न्यूजीलैंड (फाइनल) के खिलाफ करो या मरो वाले मैचों में मैच जिताऊ पारियां खेलीं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। उनकी यह फॉर्म आईपीएल 2026 में भी जारी है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 10 मैचों में 57.43 की औसत से 402 रन ठोक दिए हैं, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है। उनकी शांत प्रवृति और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता से चयनकर्ता बेहद प्रभावित हैं। श्रेयस अय्यर क्यों पिछड़े?

हालांकि श्रेयस अय्यर के नाम पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन उनके खिलाफ एक बड़ा पैमाना जा रहा है। चयन समिति का मानना है कि संजू सैमसन लगातार टी20 सेटअप का हिस्सा रहे हैं, जबकि श्रेयस अय्यर ने दिसंबर 2023 के बाद से भारत के लिए इस फॉर्मेट में कोई मैच नहीं खेला है। थिंक-टैंक चाहता है कि श्रेयस पहले टीम में अपनी जगह पक्की करें, उसके बाद ही उन्हें नेतृत्व की भूमिका के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, अगर सूर्या की फॉर्म में गिरावट जारी रहती है, तो श्रेयस मध्यक्रम में एक विकल्प बन सकते हैं, लेकिन कप्तानी के लिए फिलहाल सैमसन पहली पसंद हैं।अनुभव और भविष्य की रणनीतिसंजू सैमसन के पास कप्तानी का अच्छा अनुभव है, वे राजस्थान रॉयल्स को 2022 के फाइनल तक ले जा चुके हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले सीजन में वे सीएसके की कमान भी संभाल सकते हैं। दूसरी ओर, श्रेयस अय्यर ने भी केकेआर को खिताब जिताया है और दिल्ली व पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया है। लेकिन फिलहाल पलड़ा सैमसन का भारी दिख रहा है क्योंकि वे मैच विनर के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। चयनकर्ता अब एक ऐसे कप्तान की तलाश में हैं जो मैदान पर स्थिर रहे और बल्ले से भी टीम को लीड करे, जिसमें सैमसन अभी सबसे फिट बैठ रहे हैं





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