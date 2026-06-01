IPL 2025 पर्पल कैप: रबाडा दोबारा विजेता, भुवनेश्वर रिकॉर्ड तोड़ने में सफल नहीं, रिबाडा बने रोड़ा

आईपीएल 2025 में गुजराट टाइटंस के कगिसो रबाडा ने पर्पल कैप जीता है। वह 29 विकेट लेकर शीर्ष पर रहे। भुवनेश्वर कुमार 28 विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर थे। रबाडा अब तक के इतिहास में केवल चार खिलाड़ियों में से एक बन गए जिन्होंने पर्पल कैप दो बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा बार पर्पल कैप जीतने वाली टीम है।

आईपीएल पर्पल कैप विजेता इतिहास में केवल चार खिलाड़ियों ने दो-दो बार इस अवॉर्ड जीता है। इनमें कगिसो रबाडा , ड्वेन ब्रावो, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल शामिल हैं। ब्रावो ने 2013 और 2015 में पर्पल कैप जीती थी। भुवनी ने 2016 और 2017 में जीता था। हर्षल पटेल ने 2021 और 2024 में जीता है। रबाडा ने 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के रूप में और 2025 में गुजरात टाइटंस के रूप में पर्पल कैप जीता है, इस तरह वह दो बार विजेता बने। IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भुवनेश्वर की तीन बार पर्पल कैप जीतने की कोशिश रबाडा द्वारा रुकाई गई। पर्पल कैप सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। यदि दो या अधिक गेंदबाजों के विकेट समान हों, तो इकॉनॉमी रेट (रन प्रति ओवर) तय करने के लिए देखा जाता है। यदि इकॉनॉमी भी समान हो, तो बेहतर स्ट्राइक रेट (कम गेंदों में अधिक विकेट) पर विचार किया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा चार बार पर्पल कैप जीता है। इनमें ड्वेन ब्रावो (2013, 2015), मोहित शर्मा (2014) और इम्रान ताहिर (2019) शामिल हैं। गुजराट टाइटंस के खिलाड़ियों ने तीन बार पर्पल कैप जीता है। डेक्कन चार्जर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स/कैपिटल्स, पंजाब (किंग्स 11/किंग्स) और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने दो-दो बार इस अवॉर्ड प्राप्त किया। आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी ने जीत लिया था, जिसने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया था। पर्पल कैप से संबंधित नियमों के अनुसार, सीजन के दौरान सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी इस अवॉर्ड का मानक बनता है। यदि दो से अधिक खिलाड़ियों के विकेट बराबर हों, तो इकॉनॉमी रेट ज Anthony करता है। और यदि इकॉनॉमी भी बराबर है, तो बेहतर स्ट्राइक रेट पर निर्णय लिया जाता है.

आईपीएल पर्पल कैप विजेता इतिहास में केवल चार खिलाड़ियों ने दो-दो बार इस अवॉर्ड जीता है। इनमें कगिसो रबाडा, ड्वेन ब्रावो, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल शामिल हैं। ब्रावो ने 2013 और 2015 में पर्पल कैप जीती थी। भुवनी ने 2016 और 2017 में जीता था। हर्षल पटेल ने 2021 और 2024 में जीता है। रबाडा ने 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के रूप में और 2025 में गुजरात टाइटंस के रूप में पर्पल कैप जीता है, इस तरह वह दो बार विजेता बने। IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। भुवनेश्वर की तीन बार पर्पल कैप जीतने की कोशिश रबाडा द्वारा रुकाई गई। पर्पल कैप सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। यदि दो या अधिक गेंदबाजों के विकेट समान हों, तो इकॉनॉमी रेट (रन प्रति ओवर) तय करने के लिए देखा जाता है। यदि इकॉनॉमी भी समान हो, तो बेहतर स्ट्राइक रेट (कम गेंदों में अधिक विकेट) पर विचार किया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा चार बार पर्पल कैप जीता है। इनमें ड्वेन ब्रावो (2013, 2015), मोहित शर्मा (2014) और इम्रान ताहिर (2019) शामिल हैं। गुजराट टाइटंस के खिलाड़ियों ने तीन बार पर्पल कैप जीता है। डेक्कन चार्जर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स/कैपिटल्स, पंजाब (किंग्स 11/किंग्स) और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने दो-दो बार इस अवॉर्ड प्राप्त किया। आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी ने जीत लिया था, जिसने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया था। पर्पल कैप से संबंधित नियमों के अनुसार, सीजन के दौरान सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी इस अवॉर्ड का मानक बनता है। यदि दो से अधिक खिलाड़ियों के विकेट बराबर हों, तो इकॉनॉमी रेट ज Anthony करता है। और यदि इकॉनॉमी भी बराबर है, तो बेहतर स्ट्राइक रेट पर निर्णय लिया जाता है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPL 2025 पर्पल कैप कगिसो रबाडा भुवनेश्वर कुमार चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL में स्मार्ट सनग्लास पर रोक: BCCI ने इसे कम्युनिकेशन डिवाइस माना, मैच से जुड़ी जानकारियां लीक होने का खतराIPL 2026 Smart Sunglasses Ban Latest Updates. Follow BCCI Anti-Corruption Unit Rules & Penalties on Players & Officials For IPL Matches On Dainik Bhaskar.

Read more »

1 खरीद पर मिलेंगे 17 बोनस शेयर, मुनाफे में 80 के उछाल के बाद बड़ा फैसला; बजाज ऑटो और LG इसके ग्राहक - amba auto sales gives on buying 1 stock 17 bonus shares announcedअम्बा ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2025-26 में 80.

Read more »

Masoom के सीक्वल में नजर आते IPL सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी? Shekhar Kapoor के ट्वीट ने मचाई खलबली - shekhar kapur praises ipl sensation vaibhav sooryavanshi and says he could have cast him in masoom sequelशेखर कपूर ने IPL सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी की हाल ही में काफी तारीफ की, क्रिकेटर इस वक्त IPL के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं।

Read more »

RCB Final Win: कोहली के बल्ले से लगी RCB के विरासत पर मुहर, टीम ने दोबारा उठाई IPL ट्रॉफी तो आई मीम्स की बाढ़IPL 2026 Winner RCB: रजत पाटीदार की कप्तानी में RCB ने 2025 के बाद 2026 में लगातार दूसरी बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। किंग कोहली की मास्टरक्लास पारी की बदौलत RCB के फैंस को जश्न का मौका मिल गया है। जिसके बाद इंटरनेट पर मीम्स और फीलिंग्स का सैलाब आ रखा...

Read more »

विराट कोहली ने अपने IPL की सबसे तेज IPL फिफ्टी जड़ीIPL 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुआ. मैच में टॉस आरसीबी ने जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया. गुजरात टाइटन्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 155 रन का स्कोर बनाया.

Read more »

IPL 2026 Purple Cap: कगिसो रबाडा के सिर सजी पर्पल कैप, भुवनेश्वर कुमार से जीती 'जंग' - ipl purple cap most wickets in ipl 2026 kagiso rabada bhuvneshwar kumarपर्पल कैप का हकदार वो गेंदबाज होता है जिसने एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिए होते हैं।

Read more »