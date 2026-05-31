IPL 2026 फाइनल: आरसीबी और गुजरात में होने वाले संभावित बदलाव

आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स दोनों ही टीमों की प्लेइंग-11 में संभावित बदलावों पर प्रकाश डाला गया है।

आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाने वाला है। यह खिताबी मुकाबला आहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। दोनों टीमों के फैंस और विश्लेषकों का मानना है कि चैंपियन बनने की जंग में प्लेइंग-11 तकरीबन वjí ही रहेगी, क्योंकि कप्तानों ने प्रेस कॉन्फेंस में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। फिलहाल, दोनों टीमें लगातार एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और अपने विजेता क्रिकेट र्स पर भरोसा कर रही हैं। आरसीबी की तरफ से, फिल साल्ट का शानदार प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुकता है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो टीम में वेंकटेश अय्यर के निकालने की संभावना है। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की स्थिति सुरक्षित है तो रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे। जितेश शर्मा विकेटकीपर के रूप में ही रहेंगे। अपर dB और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाजों के साथ-साथ क्रुणाल पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। जैकब डफी, जोश हेज़लवुड और रसिख सलाम डार जैसे प外商投资 क्रिकेट र सीजन भर एक या दूसरी टीम के लिए खेले हैं। गुजरात टाइटंस की म────── के लिए साई किशोर की जगह पर कोई बदलाव हो सकता है। अरशद खान जैसे तेज बॉलिंग ऑलराउंडर को म══════ कर सकते हैं। शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं और जोस बटलर विकेटकीपर के रूप में हैं। राशिद खान, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा गेंदबाजी में मददगार होंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाजों में वाशिंगटन सुंदर और निशांत सिंधु महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, आरसीबी में फिल साल्ट की पnl~'I~I: बढ़ रही है, जबकि VENKATESH IYER की प्रदर्शन सीజన भर अनिश्चित रही है। अंत में, मनोज तिवारी जैसे विश्लेषकों ने भी अपनी भविष्यवाणी की है जिसमें किसी एक टीम के पक्ष में पेशेवर ओपिनियन दिए गए हैं.

आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाने वाला है। यह खिताबी मुकाबला आहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। दोनों टीमों के फैंस और विश्लेषकों का मानना है कि चैंपियन बनने की जंग में प्लेइंग-11 तकरीबन वjí ही रहेगी, क्योंकि कप्तानों ने प्रेस कॉन्फेंस में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। फिलहाल, दोनों टीमें लगातार एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और अपने विजेता क्रिकेटर्स पर भरोसा कर रही हैं। आरसीबी की तरफ से, फिल साल्ट का शानदार प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुकता है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो टीम में वेंकटेश अय्यर के निकालने की संभावना है। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की स्थिति सुरक्षित है तो रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे। जितेश शर्मा विकेटकीपर के रूप में ही रहेंगे। अपर dB और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाजों के साथ-साथ क्रुणाल पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। जैकब डफी, जोश हेज़लवुड और रसिख सलाम डार जैसे प外商投资 क्रिकेटर सीजन भर एक या दूसरी टीम के लिए खेले हैं। गुजरात टाइटंस की म────── के लिए साई किशोर की जगह पर कोई बदलाव हो सकता है। अरशद खान जैसे तेज बॉलिंग ऑलराउंडर को म══════ कर सकते हैं। शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं और जोस बटलर विकेटकीपर के रूप में हैं। राशिद खान, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा गेंदबाजी में मददगार होंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाजों में वाशिंगटन सुंदर और निशांत सिंधु महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, आरसीबी में फिल साल्ट की पnl~'I~I: बढ़ रही है, जबकि VENKATESH IYER की प्रदर्शन सीజన भर अनिश्चित रही है। अंत में, मनोज तिवारी जैसे विश्लेषकों ने भी अपनी भविष्यवाणी की है जिसमें किसी एक टीम के पक्ष में पेशेवर ओपिनियन दिए गए हैं





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IPL 2026 RCB GT फाइनल प्लेइंग-11

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