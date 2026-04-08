IPL Ticket Scam: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टिकटों की जालसाजी, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल टिकटों की जालसाजी का मामला सामने आया है। इस मामले में, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से नकली टिकट बनाकर दर्शकों से ठगी की जा रही थी। इस घटना ने स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लोकेश शर्मा, जागरण नई दिल्ली। IPL Ticket Scam : दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में प्रीमियम टिकटों की कॉपी कर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले ने न सिर्फ क्रिकेट प्रशासन बल्कि स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के डायरेक्टर आनंद वर्मा ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और इसे संगठित आपराधिक साजिश बताया है। IPL 2026 में हुए एक मैच में टिकटों की जालसाजी का मामला सामने आया है, जो न केवल

क्रिकेट प्रशासन बल्कि स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवालिया निशान लगाता है। शिकायत के मुताबिक, चार अप्रैल 2026 को खेले गए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आईपीएल मैच के दौरान वर्मा के पास मौजूद आधिकारिक कॉम्प्लिमेंट्री प्रीमियम टिकट पहले ही स्कैन हो चुके थे। आरोप है कि इन्हीं टिकटों की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर अज्ञात लोगों को स्टेडियम में एंट्री दे दी गई। जब वर्मा अपने मेहमानों के साथ पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, जिससे पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। वर्मा का कहना है कि यह सिर्फ टिकट कॉपी का मामला नहीं, बल्कि डीडीसीए के कुछ कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से चल रहा संगठित रैकेट है। असली टिकटों को पहले स्कैन कर उनकी नकली प्रतियां तैयार की जा रही हैं, जिससे एक ही टिकट पर कई लोगों की एंट्री कराई जा रही है। इससे डीडीसीए को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और दर्शकों से लाखों रुपये की ठगी भी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी यह मामला बेहद गंभीर है। बिना वैध सत्यापन के लोगों की एंट्री से खिलाड़ियों, वीआईपी मेहमानों और आम दर्शकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में स्टेडियम की सुरक्षा प्रणाली और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठना लाजिमी है। यह एक गंभीर मामला है जिसमें टिकटों की जालसाजी के साथ-साथ सुरक्षा में भी सेंधमारी की गई है। इस घटना से स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों और संगठित अपराधों के खतरे का पर्दाफाश हुआ है, जो खिलाड़ियों, वीआईपी मेहमानों और आम दर्शकों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।\दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के डायरेक्टर आनंद वर्मा ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने इसे एक संगठित आपराधिक साजिश बताया है। उनकी शिकायत के अनुसार, आईपीएल 2026 के एक मैच के दौरान उनके पास मौजूद आधिकारिक कॉम्प्लिमेंट्री प्रीमियम टिकट पहले ही स्कैन हो चुके थे। जब वे अपने मेहमानों के साथ स्टेडियम पहुंचे तो उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे टिकट जालसाजी का खुलासा हुआ। वर्मा का कहना है कि यह सिर्फ टिकटों की कॉपी का मामला नहीं है, बल्कि डीडीसीए के कुछ कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से चल रहा एक संगठित रैकेट है। इस रैकेट में असली टिकटों को पहले स्कैन करके उनकी नकली प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिससे एक ही टिकट पर कई लोगों को स्टेडियम में प्रवेश मिल जाता है। इस धोखाधड़ी के कारण डीडीसीए को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और दर्शकों से भी लाखों रुपये की ठगी की जा रही है। यह मामला सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद गंभीर है, क्योंकि बिना वैध सत्यापन के लोगों को प्रवेश देने से खिलाड़ियों, वीआईपी मेहमानों और आम दर्शकों की सुरक्षा पर खतरा मंडराता है। इस घटना ने स्टेडियम की सुरक्षा प्रणाली और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि स्टेडियम के अंदर सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक खामियां हैं, जो आपराधिक तत्वों को लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती हैं।\इस मामले में डीडीसीए के एक अन्य डायरेक्टर नवदीप मल्होत्रा के परिवार के साथ भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां उनके टिकट पहले से स्कैन पाए गए। उन्होंने भी इस पर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना टिकटों की जालसाजी की व्यापकता को दर्शाती है और स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद गंभीर कमियों को उजागर करती है। दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी ने टिकट हेरफेर के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत में चिंता पैदा कर दी है। इस तरह की घटनाएं न केवल डीडीसीए के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और टिकटों की जालसाजी को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस मामले में, यह आवश्यक है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। इसके साथ ही, स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि टिकट वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। इस मामले में, जांच एजेंसियों को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए और उन सभी लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो इस अपराध में शामिल हैं। दर्शकों की सुरक्षा और क्रिकेट की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।





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