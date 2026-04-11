IPL: आज CSK vs DC का मुकाबला, धोनी के बिना उतरेगी चेन्नई, दिल्ली की नजरें जीत पर

IPL के रोमांचक मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) आमने-सामने होंगे। धोनी के बिना खेल रही CSK की टीम को अभी भी जीत की तलाश है, जबकि दिल्ली की टीम दो जीत के साथ बेहतर स्थिति में है। चेपॉक स्टेडियम में होने वाले इस मैच में दोनों टीमों की रणनीति और प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी। मौसम की स्थिति और पिच की भूमिका भी अहम रहेगी।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन में आज दो महत्वपूर्ण मुकाबले खेल े जाने वाले हैं। दिन का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 7 बजे होगा। इस मुकाबले में सीएसके बिना अपने पूर्व कप्तान एमएस धोनी के उतरेगी, क्योंकि धोनी अभी भी टीम के साथ नहीं हैं। टीम अब तक खेल े गए तीन मैच ों में हार का सामना कर चुकी है। दूसरी ओर, अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने दो मैच जीते हैं, और

उन्हें केवल एक हार गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मिली है। दिन का पहला मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। पंजाब किंग्स ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को दो हार का सामना करना पड़ा है।\चेन्नई और दिल्ली के बीच आईपीएल में अब तक 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 में सीएसके और 12 में डीसी ने जीत हासिल की है। चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई का होम रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, जहां टीम ने दिल्ली को 10 में से 7 मैचों में हराया है, जबकि डीसी केवल 3 मैच जीत पाई है। इस सीजन में चेन्नई अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है, और उसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एकमात्र मैच गंवाया है, लेकिन टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को 1-1 मैच में हराया है। चेन्नई की टीम आज भी धोनी के बिना मैदान में उतरेगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के टीम में वापसी करने की संभावना है। टीम का बल्लेबाजी प्रदर्शन टूर्नामेंट में अब तक निराशाजनक रहा है, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज तीन मैचों में 100 रन नहीं बना सका है। गेंदबाजी भी प्रभावी नहीं रही, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टीम के खिलाफ 20 ओवर में 250 रन बनाए थे। दिल्ली की टीम इस सीजन में संतुलित नजर आई है। टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को शुरुआती दो मैचों में 6-6 विकेट से हराया। समीर रिजवी हर बार इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए और टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ तीसरे मुकाबले में रिजवी खाता भी नहीं खोल सके, और टीम यह मैच 1 रन के करीबी अंतर से हार गई। दो जीत के साथ दिल्ली इस समय अंक तालिका में चौथे स्थान पर है।\चेपॉक स्टेडियम की पिच पहले स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो गया है। ओस के कारण चेज करना भी आसान होता है, इसलिए टीमें टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद करेंगी। इस सीजन के पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने यहां होम टीम के खिलाफ 210 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। चेन्नई में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन मैच के दौरान तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दोनों टीमों में संभावित खिलाड़ियों की सूची में संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा/डेवाल्ड ब्रेविस, प्रशांत वीर/अकील हुसैन, जैमी ओवरटन, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, मैट हेनरी, नूर अहमद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं, पंजाब किंग्स की टीम में केएल राहुल, पाथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), विपराज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, थंगारसु नटराजन, मुकेश कुमार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस खबर में राजस्थान की लगातार चौथी जीत, बेंगलुरु की हार, और अन्य खेल और मौसम संबंधी अपडेट भी शामिल हैं, जैसे कि चेस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, विभिन्न क्षेत्रों में मौसम की जानकारी और तापमान में बदलाव





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