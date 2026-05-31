Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

IPS अधिकारी अंशिका वर्मा ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए बड़ा कदम उठाया।

समाचार News

IPS अधिकारी अंशिका वर्मा ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए बड़ा कदम उठाया।
IPS अधिकारी अंशिका वर्माबच्चा चोर गिरोहबरेली
📆31-05-2026 07:56:00
📰rpbreakingnews
105 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 53%

पुलिस ने डेढ़ साल के मासूम ऋषभ को सकुशल बरामद करने के बाद एक ऐसे बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें देश के अलग-अलग शहरों में निसंतान दंपतियों को बेचता था।

IPS अधिकारी अंशिका वर्मा ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए बड़ा कदम उठाया। पुलिस ने डेढ़ साल के मासूम ऋषभ को सकुशल बरामद करने के बाद एक ऐसे बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें देश के अलग-अलग शहरों में निसंतान दंपतियों को बेचता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह चोरी या अपहरण किए गए बच्चों की कीमत 5 से 10 लाख रुपये तक वसूलता था। के मुताबिक गिरोह का सरगना पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का रहने वाला डॉ.

संजय कुमार है। वह अपने सहयोगी डॉ.

केशव राम उर्फ मंजेश और नर्स सीता के साथ मिलकर अवैध तरीके से बच्चा बिक्री का नेटवर्क चला रहा था। आरोप है कि यह गैंग बच्चों की खरीद-फरोख्त के लिए एक कथित एबॉर्शन और एडॉप्शन सेंटर का इस्तेमाल करता था। 24 मई को बरेली के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोना धाम से डेढ़ साल के ऋषभ का अपहरण कर लिया गया था। मामले की जांच के दौरान महिला एसओजी टीम ने आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद योगेश कनौजिया और पवन चंदेल को गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे अपने साथी उत्तम कुमार के साथ मिलकर डॉ.

संजय कुमार के गिरोह के लिए काम करते थे। यह लोग अस्पतालों, मेलों, धार्मिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बच्चों का अपहरण या चोरी कर उन्हें गिरोह तक पहुंचाते थे। इसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलती थी। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी किए गए बच्चों को डॉ. संजय कुमार और उसके साथी दिल्ली, मुंबई समेत विभिन्न शहरों में निसंतान और संपन्न दंपतियों को बेचते थे। कथित तौर पर बच्चों की मांग के अनुसार सौदे तय किए जाते थे और लाखों रुपये की रकम वसूली जाती थी। गिरोह तक पहुंचने के लिए एसपी अंशिका वर्मा ने खुद ग्राहक बनकर ऑपरेशन चलाया। उन्होंने डॉ.

संजय कुमार से संपर्क कर बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई। बातचीत के दौरान डॉक्टर ने उन्हें 5 लाख रुपये में एक नवजात बच्चा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया और टोकन मनी के रूप में आधी रकम जमा कराने की बात कही। योजना के तहत अंशिका वर्मा आरोपी डॉक्टर के सेंटर पहुंचीं। वहां डॉ. संजय कुमार, डॉ.

केशव राम और नर्स सीता मौजूद थे। जैसे ही डॉक्टर ने टोकन मनी के रूप में दी गई नोटों की गड्डी हाथ में ली, अंशिका वर्मा ने अपनी पहचान उजागर कर दी। इसके बाद बाहर तैनात महिला एसओजी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों डॉक्टरों और नर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अब तक कई बच्चों की खरीद-फरोख्त कर चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी कर रही है। आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया के बाद गिरोह के सदस्यों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

rpbreakingnews /  🏆 11. in İN

IPS अधिकारी अंशिका वर्मा बच्चा चोर गिरोह बरेली मनोना धाम अपहरण चोरी निसंतान दंपतियों दिल्ली मुंबई नादिया जिला पश्चिम बंगाल

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Success Story: पिता नहीं रहे तो लोग बोले- लड़की को घर में रखो, वो मोमबत्ती की लौ में पढ़ी, IPS बन लिखी तकदीरSuccess Story: पिता नहीं रहे तो लोग बोले- लड़की को घर में रखो, वो मोमबत्ती की लौ में पढ़ी, IPS बन लिखी तकदीरUPSC Success Story in Hindi: मुश्किल हालातों के बाद भी यूपी के मुरादाबाद की इल्मा अफरोज ने हार नहीं मानी। पिता नहीं रहे तो लोगों ने कहा कि लड़की है, क्या कर लेगी, इसे घर में रखो। इन बातों का जवाब उन्होंने अपनी मेहनत से दिया। मोमबत्ती की लौ में पढ़ाई करके अपने सपने पूरे किए। अभी उनकी पहचान IPS अधिकारी की...
Read more »

यूपी की बड़ी खबरें: UP में 26 ARTO के तबादले, कानपुर-गाजियाबाद सहित कई जिलों के परिवहन अधिकारियों का ट्रांसफरयूपी की बड़ी खबरें: UP में 26 ARTO के तबादले, कानपुर-गाजियाबाद सहित कई जिलों के परिवहन अधिकारियों का ट्रांसफरUttar Pradesh (UP) Homeguard Department 13 District Commandant Transfers Latest Updates. Follow UP Big News, New Postings and Orders Issued by IPS Dhruv Kant Thakur on Dainik Bhaskar.
Read more »

IPS 2025 Cadre Vacancy Breakup OUT: प. बंगाल को मिलेंगे सबसे ज्यादा आईपीएस, इन राज्यों को 0, वैकेंसी भी घटीIPS 2025 Cadre Vacancy Breakup OUT: प. बंगाल को मिलेंगे सबसे ज्यादा आईपीएस, इन राज्यों को 0, वैकेंसी भी घटीUPSC IPS Cadre and State-Wise Vacancies OUT: गृह मंत्रालय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अलॉटमेंट में हो रही देरी के बीच, IPS की वैकेंसी जारी की है। किस राज्य में कितने आईपीएस नियुक्त किए जाएंगे और कैटेगरी-वाइज पदों की जानकारी दी गई है। जारी लिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पद पश्चिम बंगाल में भरे...
Read more »

PM मोदी के अपमान का आरोप के बाद एक्शन मोड में आईं IPS पापिया सुल्ताना, क्या बचेगी एसपी की कुर्सीPM मोदी के अपमान का आरोप के बाद एक्शन मोड में आईं IPS पापिया सुल्ताना, क्या बचेगी एसपी की कुर्सीPapiya Sultana News: पश्चिम बंगाल में चर्चित आईपीएस पापिया सुल्ताना एक्शन मोड में हैं। उन्होंने दो दिनों दो मामलों में कार्रवाई करके सुर्खियां बटोरी हैं। पापिया सुल्ताना पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के आने पर खड़े नहीं होने के आरोप लगे थे। इसके बाद वह पूरे देशभर की चर्चा में आ गई...
Read more »

झारखंड कैडर के 2010 बैच के IPS सुरेंद्र झा BSF में संभालेंगे कमान, राज्य सरकार ने किया विरमित - jharkhand dig surendra kumar jha deputed to bsf as digझारखंड कैडर के 2010 बैच के IPS सुरेंद्र झा BSF में संभालेंगे कमान, राज्य सरकार ने किया विरमित - jharkhand dig surendra kumar jha deputed to bsf as digझारखंड पुलिस के डीआईजी कार्मिक सुरेंद्र कुमार झा को राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में डीआईजी पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिया है। वे 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पूर्व में रांची के एसएसपी भी रह चुके हैं।
Read more »



Render Time: 2026-05-31 10:55:49