IPS College Students Discuss Importance of Cleanliness in Daily Life

The article discusses the importance of cleanliness in daily life and the role of students in maintaining a clean environment. It highlights the need for civic responsibility and the impact of cleanliness on personal health and the overall development of a city.

Mohit Saxena Gwalior के IPS कॉलेज में आज हम सब लोग स्वच्छता पर बात कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छता हमारे जीवन में रची बसी है। शायद हम यह भूल जाते हैं। हम अपना घर साफ करते हैं और घर का कचरा बाहर डाल देते हैं। ग्वालियर के IPS कॉलेज में आज हम सब लोग स्वच्छता पर बात कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छता हमारे जीवन में रची बसी है। शायद हम यह भूल जाते हैं। हम अपना घर साफ करते हैं और घर का कचरा बाहर डाल देते हैं। हम घर साफ करके उसको एक जगह रखें। प्लास्टिक को अलग रखें और हरा कचरा जो सब्जियों से निकलता है, दाल से निकलता है, किसी और चीज से निकलता है, उसको अलग डस्टबिन में रखें। जब नगर निगम की टिपर आती है, वह गाना बजाते हुए आती है। उसमें डालने का काम करें। उसमें मेरा एक निवेदन नगर निगम उपायुक्त यहां मिस्टर प्रदीप तो जी है वो टिपर का स्थान तय नहीं है वो रुकेगी कहां उसके पीछे लोग दौड़ेंगे नहीं फिर वो कचरा कहीं सड़क पर ही डालेंगे इसलिए नगर निगम को भी इस ओर ध्यान देना होगा। लेकिन मेरे मित्रों गांव में आज भी अपनी सड़क साफ करते हैं। अपनी नाली को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आगे वाला उसको और आगे बढ़ाता है। ऐसे पूरी गली साफ हो जाती है। दिवाली पर हम सब स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। सारा कबाड़ा हटाते हैं। पुताई करते हैं। स्वच्छ रखते हैं कि लक्ष्मी आएगी। अगर प्रतिदिन स्वच्छ होगा और हमारा शहर स्वच्छ होगा तो लक्ष्मी शहर के लिए आएगी तो विकास के कार्य होंगे। विकास के कार्य होंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो ग्वालियर की आर्थिक उन्नति होगी। मित्रों इस मामले में हमको विचार करना चाहिए। क्या हम अपनी इस स्वच्छता के प्रति ईमानदारी से कभी सोचा है?

हमें लगा ही नहीं है कि अगर हमने पानी की टिकियां पी है तो उसकी डस्टबिन में डालें। हमने अगर आलू की टिक्की खाई है तो उसकी डस्टबिन में डालें। कागज की प्लेट में चाऊमीन आई है तो कहां डालना है?

यह उसने पूछा नहीं है। हमने तो नीचे पटक दिया। यह खाली नगर निगम का काम नहीं। मोदी जी की या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लेकर हर एक की मंशा रही कि देश स्वच्छ हो। नदी निर्मल हो। जिसका जल पीने योग्य हो। लेकिन हमें उस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा कि यह एक हमारी नैतिक जवाबदारी है और उस जवाबदारी को हम कितनी ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं कि जो लोग नहीं बोलना चाहते वो भी बोले। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज हम इस पूरे कैंपस को देख रहे हैं। आईपीएस को और आईपीएस की जो पहचान रही है देखिए अच्छी पढ़ाई एक अच्छा एकेडमिक सेशन की रही है लेकिन जब हम स्वच्छता की बात करते हैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने की बात करते हैं तो कॉलेज में अपने तौर पर आप क्या समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग छात्र-छात्राओं को सर कॉलेज में हम अपने तौर पर छात्र-छात्राओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पार्क में स्टूडेंट लंच टाइम में जो खाना वगैरह खाते हैं ये जो बेपर्स वाले बिस्किट लेते हैं यह तो उनको यह डस्टबिन में डालें और बच्चे ऐसा करते भी हैं। उनको समझाया गया है तो यह बिस्किट वगैरह खाते हैं। कुरकुरे वगैरह ये लेते हैं तो बच्चों को समझाया गया है तो ये डस्टबिन में डाल देंगे





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