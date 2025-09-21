IREF का चतुर्थ राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी में संपन्न: रेल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प

इंडियन रेलवे एम्प्लॉयी फेडरेशन (IREF) का चतुर्थ त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी में संपन्न हुआ, जिसमें रेल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, OPS की बहाली और निजीकरण के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया गया। अधिवेशन में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की।

जागरण संवाददाता, वाराणसी । इंडियन रेलवे एम्प्लॉयी फेडरेशन ( IREF ) का चतुर्थ त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी के इन्द्रप्रस्थ सामुदायिक भवन में रविवार को संपन्न हुआ। इस अधिवेशन ने भारतीय रेल कर्मचारियों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की है और एक वैकल्पिक फेडरेशन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अधिवेशन के पहले दिन, देशभर से आए कर्मचारियों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। आगामी 22 सितंबर 2025 को डेलिगेट सत्र का आयोजन होगा, जिसमें संगठन की दिशा और कर्मचारियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

लिए जाएंगे। इस अधिवेशन में भारतीय रेल के 15 जोन और पांच उत्पादन इकाइयों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। मुख्य अतिथि के रूप में सुदामा प्रसाद, सांसद (आरा लोकसभा) उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में का. शंकर, अध्यक्ष, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (AICCTU) और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। अध्यक्षता का० अखिलेश पाण्डेय ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में का. राजीव डिमरी और डॉ. अतुल सूद ने अपने विचार प्रस्तुत किए। IREF के महासचिव का. सर्वजीत सिंह ने अधिवेशन के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए IREF हमेशा सबसे आगे खड़ा रहेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से जोर देते हुए कहा कि निगमीकरण और निजीकरण के खिलाफ यह अधिवेशन एकजुटता का एक मजबूत संदेश देता है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए उनकी लड़ाई दृढ़ है और किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और उनकी आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। इस अधिवेशन में रेलवे कर्मचारियों की एकता और एकजुटता पर विशेष बल दिया गया, ताकि उनकी आवाज को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।\अध्यक्ष का. अखिलेश पाण्डेय ने अपने संबोधन में पुरानी पेंशन योजना के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया, जिसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कार्य-जीवन संतुलन शामिल हैं। एन.ई. रेलवे मेंस कांग्रेस के संरक्षक का. सुभाष दूबे ने इस अधिवेशन को रेलकर्मियों के एकजुट संघर्ष का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन रेल कर्मचारियों को एकजुट करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। IREF के मीडिया कोऑर्डिनेटर का. दुर्गेश पांडे ने बताया कि यह अधिवेशन रेलवे कर्मचारियों की आवाज़ को मजबूत करेगा और सरकार को स्पष्ट संदेश देगा कि निजीकरण और OPS के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। गोरखपुर यांत्रिक कारखाना के मंडल मंत्री का. प्रदीप श्रीवास्तव ने रेलवे उत्पादन इकाइयों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रेलवे उत्पादन इकाइयों का संरक्षण रेलवे के भविष्य के लिए आवश्यक है और सरकार को इन इकाइयों को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। अधिवेशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना, OPS की बहाली के लिए एक ठोस रणनीति बनाना और निजीकरण के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करना है।\अधिवेशन में, महासचिव ने संगठनात्मक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें जागरूकता अभियान, कानूनी लड़ाई, और जन-आंदोलन की रूपरेखा शामिल थी। उन्होंने कहा कि IREF रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए हर संभव प्रयास करेगा, जिसमें सरकार के साथ बातचीत, कानूनी कार्रवाई और जनता के बीच जागरूकता फैलाना शामिल है। इस अधिवेशन ने न केवल रेल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नई दिशा दी है, बल्कि रेलवे को जनता की संपत्ति के रूप में संरक्षित रखने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अधिवेशन का समापन रेलवे कर्मचारियों के बीच एकता और एकजुटता के संदेश के साथ हुआ। सभी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि वे रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करते रहेंगे और रेलवे के निजीकरण का विरोध जारी रखेंगे। अधिवेशन में लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन, जागरूकता अभियान और सरकार के साथ बातचीत शामिल होगी। यह अधिवेशन रेलवे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने उन्हें एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एक मंच प्रदान किया। इस अधिवेशन से रेलवे कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है, जिससे वे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं





