ISS को 2030 में सुरक्षित रूप से गिराने की नासा की योजना, नया रिटायरमेंट बिंदु पॉइंट नीमो

नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2028‑2030 में सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतारने की योजना जारी की, जिसमें प्रशांत के पॉइंट नीमो को मलबे के डिपोज़िट स्थान के रूप में चुना गया है। निजी कंपनियों और राष्ट्रीय एजेंसियों के नए स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी दी गई।

पिछले दो दशकों से पृथ्वी के लगभग 400 किलोग्राम ऊँचाई पर मानवता की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) अब अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। नासा ने 2028 में शुरू करके 2030 तक इस विशाल संरचना को सुरक्षित रूप से पृथ्वी की सतह पर लाने की योजना को सार्वजनिक किया है। इस कार्य के लिए लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 9500 करोड़ रुपये) बजट निर्धारित किया गया है। ISS अपनी निर्धारित आयु को काफी पार कर चुका है और कई बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, परन्तु हाल के वर्षों में तकनीकी खामियों की लगातार शिकायतें सामने आई हैं। स्टेशन को सुरक्षित बनाए रखने में अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे, जबकि नासा अब अपनी संसाधनों को चंद्र और मंगल मिशनों की ओर मोड़ना चाहता है। इसलिए ISS को सम्मानजनक और नियंत्रित तरीके से रिटायर करने का निर्णय लिया गया। लगभग 4.

5 लाख किलोग्राम वजन वाले इस स्टेशन को यूँ ही पृथ्वी की ओर गिरने नहीं दिया जाएगा। 2028 के आसपास कक्षा में बनाए रखने की प्रक्रिया धीरे-धीरे समाप्त की जाएगी और एक विशेष अंतरिक्ष यान के माध्यम से इसे नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में धकेला जाएगा। वायुमंडल में प्रवेश करने पर स्टेशन का बड़ा हिस्सा घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाएगा, परन्तु कुछ बड़े टुकड़े अभी भी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गिर सकते हैं। इस कारण नासा ने प्रशांत महासागर के एक दूरस्थ बिंदु को इस मलबे के सुरक्षित निपटान के लिये चुना है। इस स्थान को पॉइंट नीमो कहा जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुराने स्पेस स्टेशन, उपग्रह और अन्य अंतरिक्षीय कचरे को निपटाने के लिए नियुक्त किया गया है। पॉइंट नीमो के निकट कोई जहाज प्रवेश नहीं कर सकता और यहाँ मानव बस्ती नहीं है; 1971 से अब तक यहाँ लगभग 300 विभिन्न प्रकार के अंतरिक्षीय कचरे को नीचे गिराया जा चुका है, जिसमें मुख्यतः अमेरिकी और रूसी कचरा शामिल है। ISS का निर्माण और संचालन में लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह संयुक्त प्रोजेक्ट अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा द्वारा किया गया था। स्टेशन में छह से आठ अंतरिक्ष यात्रियों को छह महीने तक रहने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध थी, और पृथ्वी से बड़े अंतरिक्ष यानों द्वारा नियमित रूप से इस पर पहुँचा जाता रहा। अब तक 19 देशों के 250 से अधिक अंतरिक्ष यात्रियों ने इस प्रयोगशाला का दौरा किया है। अब NASA के नेतृत्व में कई निजी कंपनियां अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं, जैसे कि वोस्ट कंपनी का हेवन‑2, एक्सिओम का स्पेस स्टेशन और ब्लू ओरिजिन का ऑर्बिट रीफ। चीन ने पहले ही अपना स्थायी स्पेस स्टेशन स्थापित कर लिया है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भी 2035 तक अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। ISS के संचालन के दौरान विभिन्न तकनीकी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि हवा के रिसाव की समस्या, जिसके कारण नासा ने एक समय अंतरिक्ष यात्रियों को आपातकालीन रूप से वैक्यूम शिप में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, लेकिन दो घंटे के भीतर स्थिति नियंत्रण में आने पर यह आदेश वापस ले लिया गया। इस प्रकार की स्थितियों ने अंतरिक्ष में काम करने की जटिलताओं को उजागर किया। ISS की सेवा समाप्ति के साथ अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति बनाए रखने के लिये नई निजी पहलें और राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रमुख भूमिका निभाएंगे, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में नई संभावनाओं का द्वार खुलेगा





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