ITC के शेयर ने तिमाही नतीजों के बाद गिरावट के साथ खुले और शुरुआती कारोबार में सवा फीसदी तक टूट गए। ITC के शेयर 305.90 रुपये पर खुले और 303 रुपये का निचला स्तर छू लिया।

ITC शेयर की कीमतें तिमाही नतीजों के बाद गिर गईं, एक्सपर्ट ने दिया सबसे बड़ा टारगेट। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद आईटीसी के शेयर हल्की गिरावट के साथ खुले हैं और शुरुआती कारोबार में सवा फीसदी तक टूट गए हैं। आईटीसी के शेयर 305.

90 रुपये पर खुले और 303 रुपये का निचला स्तर छू लिया। Q4 में आईटीसी के स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 74 प्रतिशत की गिरावट आई है, और यह घटकर 5113 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कंपनी ने पिछले वर्ष जनवरी-मार्च की अवधि में 19,562 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। इन कमजोर नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने आईटीसी के शेयर पर टारगेट प्राइस कम कर दिए हैं। दरअसल, हायर टैक्स के कारण इसके सिगरेट बिजनेस के मार्जिन पर दबाव पड़ा है। आईटीसी लिमिटेड इन नतीजों के साथ शेयरधारकों को प्रति शेयर 8 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च राजेश पालविया ने कहा है कि जब तक यह शेयर 360 रुपये के स्तर को पार नहीं करता है तब तक इसमें कमजोरी बनी रहेगी और यह एक दायरे में ही कारोबार करेगा। पिछले 3 महीनों से आईटीसी के शेयर 290 से 320 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट, अंबरीश बलिगा ने आईटीसी के शेयरों पर लंबी अवधि के लिए दांव लगाने की सलाह दी है। उन्होंने अगले एक से डेढ़ साल में यह शेयर रिकवरी दिखा सकता है और 24 से 30 महीनों की अवधि में 550 रुपये तक जा सकता है। यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ITC शेयर तिमाही नतीजे शेयर मार्केट निवेश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stock Market Outlook: क्या उछलेगा शेयर बाजार? गिफ्ट निफ्टी दे रहा मजबूती का संकेत; ये स्टॉक्स दिखाएंगे दम! - share market today outlook 21st may gift nifty up q4 results and key stocks to watchआज शेयर बाजार में सकारात्मक शुरुआत की उम्मीद है, गिफ्ट निफ्टी में 139 अंकों की बढ़त देखी गई है, हालांकि मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों के कारण बाजार में सतर्कता बनी रह सकती है। ITC, LIC, Nykaa सहित कई कंपनियों के Q4 नतीजे आज घोषित होंगे, जबकि अपोलो हॉस्पिटल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी सामने आई...

Read more »

ITC के शेयरों में आज दिखेगा एक्शन! भाव पर होगा कितना असर; समझें क्यों 21 मई की तारीख कंपनी के लिए अहम? - itc share focus on 21 may as company to post q4 result check brokerage previewआईटीसी लिमिटेड आज अपने Q4 FY26 के नतीजे पेश करेगी। तंबाकू उत्पादों पर हुई टैक्स बढ़ोतरी के बाद यह कंपनी के पहली तिमाही नतीजे होंगे।

Read more »