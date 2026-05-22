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ITC शेयर की कीमतें तिमाही नतीजों के बाद गिर गईं, एक्सपर्ट ने दिया सबसे बड़ा टारगेट

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ITC शेयर की कीमतें तिमाही नतीजों के बाद गिर गईं, एक्सपर्ट ने दिया सबसे बड़ा टारगेट
ITC शेयरतिमाही नतीजेशेयर मार्केट
📆22-05-2026 03:58:00
📰Dainik Jagran
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ITC के शेयर ने तिमाही नतीजों के बाद गिरावट के साथ खुले और शुरुआती कारोबार में सवा फीसदी तक टूट गए। ITC के शेयर 305.90 रुपये पर खुले और 303 रुपये का निचला स्तर छू लिया।

ITC शेयर की कीमतें तिमाही नतीजों के बाद गिर गईं, एक्सपर्ट ने दिया सबसे बड़ा टारगेट। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद आईटीसी के शेयर हल्की गिरावट के साथ खुले हैं और शुरुआती कारोबार में सवा फीसदी तक टूट गए हैं। आईटीसी के शेयर 305.

90 रुपये पर खुले और 303 रुपये का निचला स्तर छू लिया। Q4 में आईटीसी के स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 74 प्रतिशत की गिरावट आई है, और यह घटकर 5113 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कंपनी ने पिछले वर्ष जनवरी-मार्च की अवधि में 19,562 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। इन कमजोर नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने आईटीसी के शेयर पर टारगेट प्राइस कम कर दिए हैं। दरअसल, हायर टैक्स के कारण इसके सिगरेट बिजनेस के मार्जिन पर दबाव पड़ा है। आईटीसी लिमिटेड इन नतीजों के साथ शेयरधारकों को प्रति शेयर 8 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च राजेश पालविया ने कहा है कि जब तक यह शेयर 360 रुपये के स्तर को पार नहीं करता है तब तक इसमें कमजोरी बनी रहेगी और यह एक दायरे में ही कारोबार करेगा। पिछले 3 महीनों से आईटीसी के शेयर 290 से 320 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट, अंबरीश बलिगा ने आईटीसी के शेयरों पर लंबी अवधि के लिए दांव लगाने की सलाह दी है। उन्होंने अगले एक से डेढ़ साल में यह शेयर रिकवरी दिखा सकता है और 24 से 30 महीनों की अवधि में 550 रुपये तक जा सकता है। यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें

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ITC शेयर तिमाही नतीजे शेयर मार्केट निवेश

 

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