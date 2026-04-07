Jio का 265 रुपये वाला फैमिली प्लान: 4 सदस्यों को मिलेगा अनलिमिटेड 5G और कॉलिंग का फायदा

Jio का 449 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान 265 रुपये प्रति सदस्य की दर से अनलिमिटेड 5G इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लान परिवार के चार सदस्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रीपेड प्लान की तुलना में अधिक फायदे प्रदान करता है। प्लान में 75GB डेटा प्राइमरी नंबर के लिए और प्रत्येक अतिरिक्त नंबर के लिए 5GB डेटा मिलता है। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं को Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज और JioHotstar सब्सक्रिप्शन जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं।

Jio परिवार प्लान 4 सदस्यों के लिए मूल्य: आजकल Jio का अनलिमिटेड 5G वाला प्रीपेड प्लान कम से कम 349 रुपये में मिलता है। कैसा हो अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ 265 रुपये में आपको अनलिमिटेड 5G और कॉलिंग जैसे फायदे Jio के साथ मिल सकते हैं। इसके लिए आपको Jio का 449 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान लेना पड़ेगा। आमतौर पर पोस्टपेड प्लान के लिए यह धारणा रहती है कि यह प्रीपेड के मुकाबले महंगे पड़ते हैं। हालांकि अगर आप सही प्लान का चुनाव करें और उसे समझदारी से इस्तेमाल करें, तो यह आपको प्रीपेड प्लान से न सिर्फ सस्ता

पड़ सकता है बल्कि ज्यादा फायदे भी दिला सकता है। दरअसल Jio का 449 वाला पोस्टपेड प्लान इसलिए खास है क्योंकि आप इसमें तीन अलग-अलग नंबर एक ही प्लान में शामिल कर सकते हैं। हर नंबर को प्लान में जोड़ने पर 150 रुपये का तय शुल्क लगता है और तीन नंबर जोड़ने के बाद आखिर में टैक्स लगाकर आप 265 रुपये प्रति सदस्य की दर से अनलिमिटेड 5G इंटरनेट और कॉलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं।\Jio का 449 वाला पोस्टपेड प्लान क्या है? अगर आप Jio यूजर हैं, तो आपको प्रीपेड से ज्यादा सस्ता पोस्टपेड कनेक्शन पड़ सकता है। इसके लिए आपको 449 वाला पोस्टपेड प्लान लेना होगा। इसमें आप घर के 3 और अलग-अलग नंबर जोड़ सकते हैं। हर नंबर को जोड़ने के लिए 150 रुपये प्लान में जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में 4 लोगों के लिए आपका प्लान 899 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगर 161.82 रुपये का टैक्स और जोड़ लिया जाए, तो 4 लोगों के प्लान की कुल रकम 1060.82 रुपये महीना बैठेगी। इस तरह से आपके लिए चार लोगों का प्लान 265 रुपये महीने का पड़ेगा। जो कि अपने फायदों के साथ किसी भी मौजूदा प्रीपेड प्लान से ज्यादा बेहतर है। 265 रुपये के प्लान में क्या मिलेगा? प्रति व्यक्ति 265 रुपये के पड़ने वाले इस प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, जो कि उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो 5G कवरेज में रहते हैं और 5G फोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में प्लान में दिए जाने वाले डेटा से तब तक कोई डेटा डिडक्ट नहीं होगा, जब तक यूजर 5G का इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके अलावा अनलिमिटेड कालिंग का फायदा भी आप बिना किसी वैलिडिटी की टेंशन के उठा सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पोस्टपेड कनेक्शन में रिचार्ज खत्म हो जाने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। ऐसे में अगर आप बिल भरने में एक-दो दिन चूक भी जाएं, तो आपकी सेवाएं रुकती नहीं हैं। इतना ही नहीं इस प्लान में प्राइमरी नंबर को 75GB और हर अलग नंबर को 5GB डेटा मिलेगा। यह डेटा तब इस्तेमाल होगा, जब यूजर 4G इंटरनेट चलाएगा। वहीं प्लान में कोई लिंक्ड नंबर अगर 5GB डेटा पूरा खत्म कर दे, तो वह प्राइमरी नंबर को मिले 75GB डेटा में से इंटरनेट इस्तेमाल करना जारी रख सकेगा।\प्रीपेड प्लान से बेहतर कैसे? अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि यह प्लान प्रीपेड प्लान से बेहतर कैसे है, तो इसे कुछ यूं समझें कि: 265 रुपये में आपको कोई ऐसा प्लान नहीं मिलता जो अनलिमिटेड 5G और वैलिडिटी की टेंशन से मुक्ति देता हो। पोस्टपेड प्लान में बिल जेनरेट होने के बाद भी पेमेंट करने के लिए समय मिलता है। इस दौरान सेवाएं जारी रहती हैं। ऐसे में प्रीपेड प्लान की तरह वैलिडिटी खत्म होते ही सेवाएं रुक जाने की चिंता इस प्लान में नहीं करनी पड़ेगी। इस प्लान में सारा डेटा एकमुश्त मिल जाता है। ऐसे में आपको रोजाना लिमिट में डेटा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस प्लान से आप अपने परिवार के 3 लोगों के रिचार्ज का खर्च कम कर सकते हैं। फायदे सिर्फ इतने ही नहीं इस प्लान के फायदे सिर्फ इतने भर नहीं हैं। आपको इस प्लान में 18 महीने के लिए गूगल का Gemini Pro सब्सक्रिप्शन और 5TB की क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा 3 महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन और 50GB JioCloud Storage भी मिल जाती है





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