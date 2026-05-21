Jyotish Predication for Swarogya, Manon, Work & More

The passage provides daily astrological predictions and their effects on the zodiac signs of an individual. It focuses on auspicious and unfavorable outcomes in different aspects of life such as love, finance, job, relationship, students and the family.

पंचांग के अनुसार, आज 21 मई 2026 गुरुवार है। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। आज गुरुवार का दिन ज्योतिष गणना के अनुसार, अत्यंत और शुभ फलदायक होने वाला है। आज सुबह 08:26 तक पंचमी तिथि रहेगी और फिर षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्रों की मानें तो आज ग्रहों की स्थिति से गुरु पुष्य योग बन रहा है। इस योग में पूजा करने से लेकर खरीदारी करना अतिशुभ माना जाता है। इस दिन को धनतेरस जितना शुभ और फलदायी माना जाता है। ज्योतिषाचार्य हरीगोपाल शर्मा के अनुसार, आज ग्रहों की विशेष स्थिति से गुरु पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, गण्ड योग और वृद्धि योग बन रहा है। आज का दिन कुछ राशि के जातकों को बेहद शुभ फल देगा। वहीं, कुछ राशियों के लिए अशुभ फलदायी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, साथ ही जानें शुभ फलों की वृद्धि और अशुभ फलों को कम करने के उपाय। 1.

वृषभ: आज का दिन उत्तम फल देगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुके काम फिर से शुरु होंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। कारोबार में उम्मीद के मुताबिक मुनाफा होगा। परिवार में शुभ काम होंगे। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। 2. वृश्चिक: आज का दिन मिला-जुला रहेगा। धन की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। व्यर्थ के खर्च से बचना होगा। नौकरी में सभी काम समय से पूरे होंगे। व्यापार में संभलकर निवेश करें। हानि की संभावना है। सेहत में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। 3.

कु θη राशि: आज का दिन अशुभ फल देगा। धन के मामलों में जल्दबाजी से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। नौकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कारोबार में नई साझेदारी करने से बचें। जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद होंगे। 4. मकर: आज का दिन शुभ फल देगा। अनेक माध्यम से धन प्राप्ति होगी। सभी जरुरी काम पूरे होंगे। नौकरी में सहकर्मियों के सहयोग से सभी काम सफलता से पूरे होंगे। कारोबार में पिता समान व्यक्ति मदद करेगा। सामाजिक कामों में हिस्सा लेंगे। प्रेम संबंध मधुर होंगे। 5.

कुम्भ: आज का दिन उत्तम फलदायी होगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कारोबार में नए आइडिया लागू करने से धन लाभ होगा। समाज में सम्मान प्राप्त होगा। छात्रों को मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। प्रेम संबंध मधुर होंगे। 6. मिथुन: आज का दिन मिले-जुले फल देगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में खुशियां आएंगी। किसी से विवाद न करें। कार्यक्षेत्र पर विरोधियों से सावधान रहें। कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। 7.

मीन: आज का दिन अशुभ फल दे सकता है। आय कम और खर्च ज्यादा होगा। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। नौकरी में अधिकारियों से अनबन होगी। कारोबार में नया निवेश करने से बचें, हानि की संभावना है। सेहत खराब हो सकती है। जीवनसाथी से विवाद हो सकता है। 8. कन्या: तुला राशि आज का दिन मिले-जुले फल देगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में खुशियां आएंगी। किसी से विवाद न करें। कार्यक्षेत्र पर विरोधियों से सावधान रहें। कारोबार में लाभ प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। 9.

भ町の राशि: आज का दिन सामान्य रहेगा। धन की समस्या आ सकती है। मित्रों से अनबन होगी। नौकरी में विरोधियों से सावधान रहें। कारोबार में नया निवेश लाभ देगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। सेहत अच्छी रहेगी। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। 10. धनुष: आज का दिन अशुभ फल देगा। धन के मामलों में जल्दबाजी से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। नौकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कारोबार में नई साझेदारी करने से बचें। जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद होंगे। 11.

शशिष: आज का दिन सामान्य रहेगा। धन आगमन अच्छा होगा। लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। किसी से विवाद न करें। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में पैसे का लेन-देन सावधानी से करें। संतान पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं। 12. मकर: आज का दिन अशुभ फल दे सकता है। आय कम और खर्च ज्यादा होगा। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। नौकरी में अधिकारियों से अनबन होगी। कारोबार में नया निवेश करने से बचें, हानि की संभावना है। सेहत खराब हो सकती है। जीवनसाथी से विवाद हो सकता है





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