JBL ने भारत में अपनी पॉपुलर Live सीरीज के तहत दो नए वायरलेस हेडफोन्स- JBL Live 780NC और JBL Live 680NC लॉन्च कर दिए हैं। ये दोनों हेडफोन्स True Adaptive Noise Cancelling 2.0, JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0 और मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

JBL Live 780NC और Live 680NC हेडफोन्स भारत में लॉन्च, 80 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ मिलेंगे धांसू फीचर्स। JBL ने भारत में अपनी पॉपुलर Live सीरीज के तहत दो नए वायरलेस हेडफोन्स - JBL Live 780NC और JBL Live 680NC लॉन्च कर दिए हैं। ये दोनों हेडफोन्स True Adaptive Noise Cancelling 2.

0, JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0 और मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दोनों मॉडल्स 40mm डायनामिक ड्राइवर्स से लैस हैं और कंपैटिबल डिवाइसेज पर LDAC ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। JBL का दावा है कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) बंद होने पर ये हेडफोन्स सिंगल चार्ज में 80 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं। JBL ने एक प्रेस रिलीज में कंफर्म किया है कि भारत में JBL Live 780NC की कीमत 15,999 रुपये है, जबकि JBL Live 680NC की कीमत 11,999 रुपये रखी गई है। ये दोनों हेडफोन्स ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, शैंपेन, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल फिनिश में उपलब्ध हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट और Amazon के जरिए JBL Live 780NC की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। कस्टमर्स 2,000 रुपये के लॉन्च डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, जबकि 31 जुलाई तक की जाने वाली खरीदारी पर एक साल की कॉम्प्लीमेंट्री एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। ये हेडफोन Amazon Prime Day Sale के पहले दिन से JBL India की वेबसाइट, Amazon और मेजर रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। दूसरी तरफ, JBL Live 680NC की सेल भारत में 15 जुलाई से JBL India की वेबसाइट, Amazon और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर शुरू होगी। JBL Live 780NC और 680NC में कंपाउंड डायाफ्राम वाले 40mm डायनैमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। दोनों मॉडल्स कंपैटिबल डिवाइसेज पर JBL Signature Sound, JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0 और LDAC हाई-रेजोल्यूशन वायरलेस ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। JBL Live 780NC में अलग से पर्सनल साउंड एम्प्लीफिकेशन (Personal Sound Amplification) और Low Volume EQ फीचर्स भी मिलते हैं। दोनों हेडफोन्स Auracast ऑडियो शेयरिंग को सपोर्ट करते हैं, हालांकि LE Audio का सपोर्ट सिर्फ JBL Live 780NC तक ही सीमित है। नॉयज कंट्रोल की बात करें तो, JBL Live 780NC छह माइक्रोफोन के साथ True Adaptive Noise Cancelling 2.0 का इस्तेमाल करता है, जबकि JBL Live 680NC में इसी टेक्नोलॉजी के साथ चार माइक्रोफोन मिलते हैं। दोनों मॉडल्स 2-Mic Perfect Calls 2.0 को सपोर्ट करते हैं और वॉयस कॉल्स के लिए इनमें दो बीमफॉर्मिंग माइक्रोफोन्स के साथ एक AI-ट्रेंड नॉइज रिडक्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है। JBL ने दोनों हेडफोन्स में कॉल इक्वलाइज और साउंड लेवल ऑप्टिमाइजर फीचर्स भी शामिल किए हैं। JBL Live 780NC और 680NC दोनों हेडफोन्स Bluetooth 6.0 कनेक्टिविटी और मल्टीपॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं, जिससे यूजर्स कई पेयर्ड डिवाइसेज के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। JBL ने दोनों मॉडल्स को कस्टमाइजेबल बटन्स, टच कंट्रोल्स और JBL Headphones एप के सपोर्ट से लैस किया है। JBL का दावा है कि JBL Live 780NC और JBL Live 680NC दोनों मॉडल्स पर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन रहने के साथ 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। नॉइज कैंसिलेशन बंद होने पर, इन हेडफोन्स को 80 घंटे तक का प्लेबैक देने के लिए रेट किया गया है। कंपनी का कहना है कि सिर्फ पांच मिनट की स्पीड चार्जिंग से 4 घंटे तक का लिसनिंग टाइम मिल सकता है। डिजाइन के मामले में, JBL Live 780NC ओवर-ईयर फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, जबकि JBL Live 680NC में ऑन-ईयर डिजाइन दिया गया है। दोनों हेडफोन्स फोल्डेबल डिजाइन, सॉफ्ट-टच ईयर कुशन, मैटेलिक एक्सेंट्स और स्मूद हार्डवेयर फिनिश के साथ आते हैं। JBL Live 780NC का वजन 260 ग्राम है, जबकि JBL Live 680NC का वजन 231 ग्राम है





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