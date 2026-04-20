JEE मेन परिणाम में लखनऊ का शानदार प्रदर्शन: तेजस राज सहित कई छात्रों ने हासिल किए 99 से अधिक परसेंटाइल

JEE मेन के दूसरे सत्र के परिणामों में लखनऊ के छात्रों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। CMS के 167 छात्रों ने परीक्षा क्वालीफाई की है, जिनमें कई मेधावियों ने 99 परसेंटाइल से अधिक स्कोर किया है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा घोषित JEE मेन के दूसरे सत्र के परिणामों ने लखनऊ की शैक्षणिक प्रतिभा का लोहा एक बार फिर मनवा दिया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में लखनऊ के मेधावी छात्र ों ने न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन किया है। परिणाम के अनुसार, तेजस राज ने 99.73 स्कोर हासिल करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। उनके साथ ही अन्य होनहार छात्रों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जिनमें साक्ष्य वंश ने 99.71, अनुज जैन ने 99.68, और भानु प्रकाश वर्मा ने 99.

66 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, अर्जुन अग्रवाल और ऋषित रायजादा दोनों ने 99.63, आशुतोष प्रताप सिंह ने 99.58, आदित्य राजपूत ने 99.57 और अभ्युदय सार्थक चौहान ने 99.5 परसेंटाइल स्कोर अर्जित किया है। इन छात्रों की सफलता उनके कड़े परिश्रम और निरंतर अभ्यास का परिणाम है, जिसने लखनऊ को शिक्षा के क्षेत्र में एक नए मुकाम पर पहुँचा दिया है। सिटी मोंटेसरी स्कूल यानी CMS के प्रवक्ता ऋषि खन्ना ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनके संस्थान के 167 छात्रों ने इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 26 छात्रों ने 99 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी योग्यता साबित की है, जबकि 109 विद्यार्थियों ने 95 परसेंटाइल से अधिक अंक हासिल कर अपनी सफलता का परचम लहराया है। NTA द्वारा निर्धारित कटऑफ की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए यह 93.41 निर्धारित किया गया है। वहीं अन्य श्रेणियों के लिए ईडब्ल्यूएस का कटऑफ 82.41, ओबीसी का 80.92, एससी का 63.91 और एसटी वर्ग का कटऑफ 52.01 रहा है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति लखनऊ के छात्रों में जबरदस्त उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना है, जो उन्हें कठिन लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। उधर, पूरे देश में बदलते मौसम का असर जनजीवन पर साफ देखा जा सकता है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 8वीं तक के स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी तापमान में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण स्कूली समय में बदलाव किए गए हैं। देश के कुछ हिस्सों जैसे कि कैमूर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस गर्मी के सीजन में छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, बल्कि वे बढ़ती प्राकृतिक चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन की ओर से समय पर उचित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन काबिले तारीफ है





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